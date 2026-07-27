تبون ينفي الطلب من ماكرون زيادة حصة التأشيرات: الجزائر لن تتسوّل

- نفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون طلب الجزائر زيادة حصة التأشيرات من فرنسا، مؤكداً أن الجزائر "لن تتسول" وأنه لم يناقش هذا الملف مع الرئيس الفرنسي ماكرون، رغم إعلان السفير الفرنسي استئناف منح 250 ألف تأشيرة سنوياً للجزائريين. - أبدى تبون استياءه من التأويلات السياسية الفرنسية، خاصة من اليمين المتطرف، حول قرار التأشيرات، وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية عدم وجود أهداف رقمية بشأن التأشيرات. - جدد تبون دعم الجزائر لتونس، مشدداً على مواجهة أي محاولات لجلب الإرهاب إليها، وسط احتجاجات تونسية تطالب بحلول للأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

نفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن تكون الجزائر قد طلبت من باريس زيادة حصة التأشيرات المخصصة للجزائريين الراغبين في زيارة فرنسا. وقال إنّ الجزائر "لن تتسول"، مشدداً على استعداد الجزائر للرد بقوة على أي محاولات للإضرار بتونس. وقال تبون في حوار تلفزيوني يبث الليلة، نشرت الرئاسة مقطعاً ترويجياً منه، "لم يسبق لي أن طلبت كوطة (حصة معينة) تأشيرة، ولم يسبق لي إطلاقاً الحديث عن ملف التأشيرات مع الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون)"، بعدما كشف السفير الفرنسي ستيفان روماتيه قبل بضعة أيام أنّ السلطات الفرنسية قررت استئناف منح 250 ألف تأشيرة سنوياً للجزائريين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التأويلات التي أثارت انزعاج الرئيس تبون بخصوص إعلان السفير الفرنسي؟ ما هي الأسباب التي دفعت الرئيس تبون لتأكيد أن الجزائر "لن تتسول"؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبدا الرئيس الجزائري منزعجاً من التأويلات التي تبعت إعلان السفير الفرنسي، إذ أثار ذلك جدلاً سياسياً لافتاً، خاصة من قوى اليمين الفرنسي، وأبرزهم وزير الداخلية السابق برونو روتايو وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان

، واللذان رفضا قرار العودة إلى سقف تأشيرات للجزائريين ما قبل الأزمة بين البلدين التي تفجرت منذ يوليو/تموز 2024.

وقبل الرئيس الجزائري، كانت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون قد أعلنت أنّ ماكرون "حرص على تصحيح التصريحات التي أدلى بها سفيرنا في الجزائر، وجرى تناقلها على نطاق واسع في الأيام الأخيرة، لا سيما في ما يتعلق بعدد التأشيرات". وقالت بريجون نقلاً عن ماكرون: "لقد شرعت فرنسا في عملية متطلبة في ما يتعلق بقضايا ومواضيع كبرى مع الجزائر، ومع ذلك لا توجد أهداف رقمية (سقف عددي) بشأن التأشيرات، ولا يوجد أي تهاون من جانب فرنسا".

تبون يقول إن الجزائر ستواجه بحزم كل طرف "يحاول استقدام وجلب الإرهاب" إلى تونس

وفي سياق آخر، قال تبون إنّ "الجزائر لم تطلب الاعتذار ولا التعويض، لأن الجزائر لا تتسول"، في إشارة منه إلى إلغاء هذين المطلبين من قانون تجريم الاستعمار الذي اعتمده البرلمان الجزائري في شهر مايو/أيار الماضي، بعد جدل سياسي داخلي حول إلغاء هذين المطلبين والاكتفاء بمطلب اعتراف فرنسي بالجرائم المرتكبة بحق الشعب الجزائري. وجدد التعبير عن دعم الجزائر لتونس، وقال إنّ الجزائر ستواجه بحزم كل طرف "يحاول استقدام وجلب الإرهاب" إلى تونس.

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وشارك تونسيون ونشطاء وسياسيون، مساء السبت، في مسيرة غاضبة احتجاجاً على السلطة والأوضاع التي آلت إليها تونس والأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد، خاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وسط تراجع الحقوق والحريات، مؤكدين أنه لا بد من حلول عاجلة لتجاوز الأزمة. وجاء الاحتجاج في الذكرى الـ69 لإعلان الجمهورية التونسية والذكرى الخامسة للانقلاب على الدستور في 25 يوليو/ تموز 2021، وبعد 7 سنوات من حكم قيس سعيّد.