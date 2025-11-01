تباين في باكستان بشأن إرسال قوات إلى غزة

- تتباين الآراء في باكستان حول إرسال قوات إلى غزة، حيث يعتبر البعض ذلك ضرورياً لحماية القطاع، بينما يثير اعتماد إسرائيل على باكستان تساؤلات. - تصريحات سكرتير البرلمان دانيال شودري حول نزع سلاح حماس أثارت استغراب وزير الدفاع، مؤكداً أن القرار يعود للبرلمان، وسط تكهنات حول اعتراف باكستان بإسرائيل. - المحلل الأمني محمد إمتياز يوسف زاي يشير إلى أن الجيش الباكستاني قد يعترف بإسرائيل ويتصدى لحكومة طالبان، محذراً من تداعيات النشاط العسكري في فلسطين واليمن.

تتباين وجهات النظر في الأوساط الباكستانية تجاه مسألة إرسال قوات إلى غزة ضمن القوة المخطط تشكيلها لتثبيت الهدنة، إذ يعتبر كثير من مناصري الجيش الباكستاني الخطوة بالغة الأهمية وتسهم في تأمين القطاع الفلسطيني وحماية سكانه، ولكن آخرين يرون أن اعتماد إسرائيل على إسلام أباد في حد ذاته مثير للكثير من التساؤلات.

ووسط هذا الجدل، قال سكرتير البرلمان الباكستاني دانيال شودري إن القوات الباكستانية من الممكن أن تشارك في القوة الدولية المخطط تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة وتثبيت الهدنة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وعندما سئل شودري عما إن كانت القوات الباكستانية ستقوم بمهمة نزع سلاح حماس، أجاب: "نعم، طبعاً، إذ كيف يمكن أن تقوم تلك القوات بإحلال الأمن وهناك جهة ثانية بيدها السلاح"، مشدداً على أن "نزع سلاح حماس هو الخطوة الأولى، ومن بعدها ستسير الأمور نحو الأمام".

وأضاف شودري الذي تعرّفه وسائل الإعلام الباكستانية بأنه الناطق باسم الحكومة، أن "مهمة تلك القوات أيضاً ألّا ينفذ أي هجوم على الجانب الآخر من غزة. قواتنا ستقوم بحماية المواطنين في غزة، ولكن في الوقت نفسه لن تسمح بأي عمل إرهابي". وجاءت تصريحاته التي أدلى بها لبرنامج "إليونت أور" على قناة "أي آر واي" في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في خضم تكهنات بأن باكستان بصدد الاعتراف بإسرائيل، وأنها ستكون الدولة الثانية التي ستقدم على هذه الخطوة بعد السعودية. وتشير التكهنات إلى أن التوافقات الأخيرة مع السعودية ستمهد إلى الاعتراف، ضمن تطورات أخرى في المنطقة يكون للجيش الباكستاني فيها دور كبير.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف عن استغرابه الشديد حيال تصريحات دانيال شودري، قائلاً في حديث له مع برنامج "نيا باكستان" على قناة "جيو"، إن "هذه تصريحات غريبة، لا أدري كيف يمكننا أن نساهم في نزع سلاح حماس، هذا الأمر لا يليق بنا". وكان الوزير ومستشار رئيس الوزراء رانا ثناء الله من ضمن المسؤولين الذين أكدوا أن القوات الباكستانية قد تذهب إلى غزة، مع إرجاع القرار الأخير إلى البرلمان.

وثمة من يرى أن واشنطن لها مطالب من الجيش الباكستاني في الوقت الراهن، منها: الاعتراف بإسرائيل والتصدي لحكومة طالبان، وقد بدأ الجيش يسير في هذا الطريق. وقال المحلل الأمني الباكستاني محمد إمتياز يوسف زاي لـ"العربي الجديد" إن قائد الجيش الحالي المشير عاصم منير، المعروف بصداقته المتينة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبعض الجنرالات الآخرين في الجيش الباكستاني، يقومون بما قام به آخر حاكم عسكري لباكستان برويز مشرف، عام 2001 من أجل الولايات المتحدة.

وأضاف المحلل أن "الأخطر هو النشاط القادم للقوات الباكستانية في قضية فلسطين واليمن"، معتبراً أن "اتفاق الدفاع المشترك مع السعودية هو إتاحة الفرصة لأن يتصدى الجيش في المستقبل للحوثيين في اليمن، كذلك سيحصل الاعتراف بإسرائيل، وهذا إلى جانب الحديث عن نزاع سلاح حماس.. ستكون وصمة عار لنا"، بحسب وصفه. ورأى أن "الولايات المتحدة بدأت تضع العراقيل في وجه حكومة طالبان بعد أن اعترف بها الروس، والجيش الباكستاني هو الذي يقوم بهذا الدور، مع الأسف"، على حد قوله.