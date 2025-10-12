تبادل اتهامات بين مانيلا وبكين حول حادث اصطدام في بحر الصين الجنوبي

- اتهم خفر السواحل الفيليبيني سفينة صينية بالاصطدام عمداً بسفينة في مانيلا قرب جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، حيث أطلقت السفينة الصينية "مدفع مياه" قبل الاصطدام، مما أدى إلى أضرار طفيفة. - الحادث وقع قرب جزيرة ثيتو في أرخبيل سبراتلي، حيث كانت ثلاث سفن فيليبينية توزع مساعدات، وأكدت مانيلا أنها لن تخضع للترهيب أو الطرد من هذه المياه. - الصين حملت الفيليبين المسؤولية الكاملة، مشيرة إلى تجاهل السفينة الفيليبينية لتحذيراتها، مما شكل خطراً باقترابها من سفينة خفر السواحل الصينية.

اتهم خفر السواحل الفيليبيني، اليوم الأحد، سفينة صينية بالاصطدام "عمداً" بسفينة راسية في مانيلا بالقرب من جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، فيما حمّلت الصين بدورها الفيليبين مسؤولية الحادث. وتشهد هذه المياه التي تطالب بكين بالسيادة عليها متجاهلة حكماً أصدرته محكمة دولية ضدها، حوادث متكررة بين الصين والفيليبين.

وقالت مانيلا في بيان إن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني بادرت بإطلاق "مدفع مياه" صباح الأحد على السفينة "بي آر بي داتو باغبوايا"، التابعة لمكتب مصايد الأسماك، وهي وكالة تابعة لوزارة الزراعة. وأضاف البيان "بعد ثلاث دقائق فقط، اصطدمت السفينة نفسها عمداً بمؤخرة السفينة بي آر بي داتو باغبوايا"، وسبَّبت "أضراراً طفيفة في الهيكل"، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات.

وأوضح خفر السواحل الفيليبيني أن الحادث وقع بالقرب من جزيرة ثيتو وهي جزء من أرخبيل سبراتلي في بحر الصين الجنوبي، مندداً بـ"المضايقات العدوانية والتهديدات المباشرة" من السفن الصينية. وأضاف أن ثلاث سفن تابعة لمكتب الثروة السمكية كانت توزع مساعدات على الصيادين في المنطقة، مؤكداً "لن نخضع للترهيب أو الطرد" من هذه المياه.

وفي وقت لاحق، حمل خفر السواحل الصيني الفيليبين "المسؤولية الكاملة" عن الحادث. وقال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، ليو دي جون، إن الحادث وقع قرب جزيرة ساندي كاي، عندما "تجاهلت سفينة حكومية فيليبينية مرات عدة تحذيرات الجانب الصيني، وشكّلت خطراً باقترابها من سفينة خفر السواحل الصينية رقم 21559". وأضاف "تقع المسؤولية الكاملة على عاتق الجانب الفيليبيني".

وتقع جزيرة ساندي كاي التابعة لجزر سبراتلي، على بعد كيلومترات من جزيرة ثيتو وهي أكبر جزيرة خاضعة لسيطرة الفيليبين في الأرخبيل.

(فرانس برس)