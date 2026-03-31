تبادل أسرى بين "قسد" والسلطات في ريف الحسكة

- تتواصل عمليات تبادل الأسرى بين "قوات سوريا الديمقراطية" والسلطات السورية في شمال شرقي سوريا، بوساطة وجهاء محليين وعائلات المحتجزين، مما أسفر عن الإفراج عن مقاتلين من "قسد" كانوا محتجزين لدى عشائر محلية وقوات الأمن السورية. - أُطلق سراح مقاتلين من المكوّن الكردي والعربي بعد تدخل ذويهم ووسطاء محليين، في إطار تفاهمات محلية تهدف إلى خفض التوترات وتعزيز التفاهمات الاجتماعية في المنطقة. - أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال سليمان ديوب ومحمد منصورة، المتورطين في انتهاكات خلال فترة حكم النظام السابق، حيث بدأت التحقيقات معهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تتواصل في مناطق شمال شرقي سورية عمليات تبادل الأسرى بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والسلطات السورية، عبر وساطات اجتماعية يقودها وجهاء محليون وعائلات المحتجزين، في إطار تفاهمات محلية تهدف إلى معالجة ملف المعتقلين بين الطرفين. وقالت مصادر محلية في ريف الحسكة لـ"العربي الجديد" إن أحدث هذه العمليات أسفرت عن الإفراج عن عدد من مقاتلي "قسد" كانوا محتجزين لدى عشائر محلية وقوات الأمن السورية.

ومن بين المفرج عنهم مقاتل من المكوّن الكردي أُسر في منطقة الشدادي جنوب الحسكة، إضافة إلى ثلاثة مقاتلين من المكوّن العربي جرى إطلاق سراحهم بعد تدخل ذويهم ووسطاء محليين. وبحسب المصادر، جاءت هذه الخطوة بعد عملية تبادل جرت في 25 مارس/آذار الجاري، أُطلق خلالها سراح عشرة مقاتلين من مدينة عين العرب (كوباني)، عقب لقاء جمع وفداً من المدينة مع محافظ حلب، في إطار تفاهمات محلية بين الجانبين. ويرى متابعون أن هذه المبادرات المحلية قد تسهم في خفض التوترات وتعزيز التفاهمات الاجتماعية في مناطق شمال شرقي سورية، في ظل استمرار مساعي التهدئة بين مختلف الأطراف الفاعلة في المنطقة.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على سليمان ديوب، الملقب بـ"الفرا"، في منطقة تلكلخ بريف محافظة حمص، وهو مقدم طيار سابق في سلاح الجو التابع للنظام السوري السابق. وكان جهاز الأمن السوري اعتقل مؤخراً مسؤولاً بارزاً في نظام بشار الأسد المخلوع، ارتكب انتهاكات واسعة إبّان ترأسه فرع جهاز المخابرات العسكرية في محافظة الحسكة، ولاحقاً جهاز "الأمن السياسي"، الذي ترأسه أيضاً سنوات عدة خلال الثورة.

وأكد مصدر في وزارة الداخلية السورية لـ"العربي الجديد" أن محمد منصورة اعتُقل الاثنين في مدينة جبلة ونقل إلى العاصمة دمشق، حيث باشرت الجهات المختصة التحقيقات معه على الفور. وقالت الوزارة إن عملية التوقيف جاءت بناءً على معلومات وفرها فرع المعلومات، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت تورطه، بالاشتراك مع شخص يدعى شجاع العلي، في قيادة ميليشيات مرتبطة بجهاز المخابرات الجوية خلال فترة حكم النظام السابق، قبل إحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.