تايوان: نسعى لتعميق علاقاتنا مع إسرائيل رغم انتقادات حرب غزة

قالت وزارة خارجية تايوان يوم الأربعاء إن تايبيبه ترغب في تعميق علاقاتها مع إسرائيل رغم الانتقادات المتعلقة بحرب الإبادة الجماعية التي شنتها على غزة، مشيرة إلى أن دولة الاحتلال أظهرت دعما لتايوان يفوق ما قدمته دول أخرى في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية لين تشيا-لونج للصحافيين: "سنكون ودودين تجاه الدول التي تبادر بالود تجاهنا". وأشار إلى أن إعلانا وقعه 72 عضوا في البرلمان الإسرائيلي في وقت سابق من هذا العام لدعم إدراج تايوان في المنظمات الدولية الرئيسية يعد مثالا على دعم إسرائيل لتايوان.

وأضاف لين أن "فلسطين سيئة للغاية بالنسبة لتايوان" لأنها تتماشى مع مبدأ الصين الواحدة الذي تتبناه بكين، والذي ينص على أن هناك صينا واحدة فقط وأن بلدنا جزء لا يتجزأ منها. وقال لين خلال اجتماع نظمه نادي المراسلين الأجانب في تايبيه: "يجب أن تتوافق حقوق الإنسان والمصالح الوطنية معا".

وتعرضت حكومة تايوان لانتقادات في وقت سابق من هذا العام بسبب خططها لتقديم تبرع لمركز طبي في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، بينما قضت محكمة العدل الدولية العام الماضي بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية، غير قانوني.

وعند سؤاله عن تأكيد ما إذا كانت تايبيه قد تخلت عن خطة التبرع للضفة الغربية، لم يقدم لين إجابة حاسمة، مكتفيا بالقول إن تايوان تعطي الأولوية للدعم الإنساني في حرب غزة، وإن الدبلوماسيين التايوانيين لديهم توجيهات بعدم التدخل في الصراع.

(أسوشييتد برس)