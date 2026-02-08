تايوان ترصد منطاداً و7 سفن بحرية صينية حول أراضيها

- رصدت وزارة الدفاع التايوانية نشاطًا صينيًا مكثفًا حول تايوان، بما في ذلك منطاد وسفن بحرية، مما دفع تايوان لنشر طائرات وسفن وأنظمة صاروخية لمراقبة الوضع. - زادت الصين من تكتيكات المنطقة الرمادية منذ 2020، مما دفع تايوان لتعزيز دفاعاتها وزيادة إنتاج الذخيرة لمواجهة التهديدات المحتملة. - رغم عدم اعتراف معظم الدول بتايوان كدولة مستقلة، تلتزم الولايات المتحدة بتزويدها بالأسلحة، بينما تؤكد بكين على إمكانية إعادة توحيد تايوان بالقوة إذا لزم الأمر.

رصدت وزارة الدفاع التايوانية منطاداً واحداً وسبع سفن بحرية تابعة للصين حول أراضيها، بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد. وأضافت الوزارة أن المنطاد عبر الخط الفاصل، في مضيق تايوان ودخل المياه الإقليمية. وردًا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، حسب موقع تايوان نيوز الإخباري اليوم الأحد. ورصدت تايوان هذا الشهر، حتى الآن، طائرات عسكرية صينية 41 مرة، وسفنًا 45 مرة.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية (الصراع بين السلام والحرب) بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان، تدريجيًا، فيما تعتزم تايبيه تحصين المنشآت الحيوية وزيادة إنتاج الذخيرة لدرء ضغط الجيش الصيني، بحيث تكون الجزيرة مستعدة لمواجهة الطائرات المسيّرة وتكتيكات المنطقة الرمادية.

وتعتبر بكين أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وتتوعد بأنه يمكن إعادة توحيدها بالقوة إذا لزم الأمر، ولا تعترف معظم الدول، بما فيها الولايات المتحدة، بتايوان دولةً مستقلة، لكن واشنطن تعارض أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة بالقوة، وتلتزم بتزويدها بالأسلحة.

وفي هذا السياق، أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأميركي دونالد ترامب، في خطوة تابعتها تايبيه من كثب، إذ رحّبت بالاتصال، معتبرة أنه يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، في وقت تسعى فيه واشنطن لإدارة التوتر مع بكين دون التخلي عن التزاماتها تجاه أمن الجزيرة. من جانبه، شدد الرئيس التايواني لاي تشينغ تي، الخميس، على أن العلاقات بين تايبيه وواشنطن "صلبة مثل الصخر"، مؤكدًا استمرار جميع برامج التعاون، وذلك رغم التحذيرات التي وجّهها الرئيس الصيني إلى نظيره الأميركي بشأن ما تعتبره بكين تدخلًا في شؤونها الداخلية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)