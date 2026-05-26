- أرسلت تايوان سفناً وطائرات مقاتلة لمراقبة "الدورية المشتركة للاستعداد القتالي" الصينية الثانية خلال أسبوع، معتبرةً أن الصين هي المصدر الوحيد لعدم الاستقرار في المنطقة، حيث زادت من وجودها العسكري حول الجزيرة. - رصدت وزارة الدفاع التايوانية 21 طائرة صينية، بما في ذلك مقاتلات "جيه-16" وطائرات مسيّرة، تعمل حول الجزيرة، بينما لم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب التعليق. - تصاعد التوتر بعد زيارة ترامب للصين ولقائه الرئيس شي، حيث تعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، بينما تؤكد تايبيه أنها "دولة ديمقراطية ذات سيادة".

قال الأمين العام لمجلس الأمن القومي في تايوان، جوزيف وو، إن تايبيه أرسلت سفناً وطائرات مقاتلة لمراقبة "الدورية المشتركة للاستعداد القتالي" الصينية الثانية خلال أسبوع واحد بالقرب من الجزيرة، في خطوة اعتبرها تأكيداً أنّ الصين هي المصدر الوحيد لعدم الاستقرار في المنطقة. وتمارس الصين ضغوطاً على تايوان، من خلال زيادة وجودها العسكري حول الجزيرة، في المقابل، تبقي تايوان على حالة تأهب قصوى تحسباً لأي تحركات صينية جديدة، بعد أن ناقش الرئيس الصيني شي جين بينغ ملف تايوان مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بكين، هذا الشهر.

وفي وقت متأخر من أمس الاثنين، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 21 طائرة صينية، بما في ذلك مقاتلات من طراز "جيه-16" وطائرات مسيّرة، تعمل حول الجزيرة. ولم ترد وزارة الدفاع الصينية بعد على طلب للتعليق، وفق وكالة رويترز. وعلّق جوزيف وو عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء، بالقول إن ما تفعله الصين "غير مبرر". وأضاف "الصين هي المصدر الوحيد لعدم الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وكان وو قد أعلن، يوم السبت، أن الصين نشرت أكثر من مائة سفينة حربية وسفن تابعة لخفر السواحل، في المياه الممتدة من البحر الأصفر إلى بحر الصين الجنوبي وغرب المحيط الهادئ، معتبراً أن هذه التحركات "تهدد السلام والاستقرار" في المنطقة. وقال وو، عبر "إكس"، إن هذا الانتشار جرى خلال الأيام الماضية، متهماً بكين بمحاولة "تخريب الوضع القائم" في المنطقة.

أخبار تايوان ترفع جاهزيتها الدفاعية وسط تصعيد صيني وتحركات أميركية متضاربة

ويأتي التصعيد الصيني بعد نحو عشرة أيام من زيارة ترامب إلى الصين ولقائه الرئيس شي، وهي الزيارة التي أعادت ملف تايوان إلى واجهة التوتر بين واشنطن وبكين. وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وتؤكد باستمرار أنها لن تستبعد استخدام القوة لتحقيق "إعادة التوحيد"، فيما ترفض تايبيه هذه المطالب، وتؤكد أنها "دولة ديمقراطية ذات سيادة". وقال مسؤول أمني تايواني إن السلطات رصدت انتشار السفن الصينية قبل القمة الأميركية الصينية، إلا أن عددها تجاوز المئة خلال الأيام الأخيرة.

(رويترز، العربي الجديد)