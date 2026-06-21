تايوان تختبر جاهزيتها لصد هجوم صيني مفاجئ

- تستعد تايوان لإجراء مناورات عسكرية لمدة خمسة أيام لتعزيز الجاهزية القتالية، في إطار تحديث التدريب ليحاكي ظروف الحرب الواقعية، وسط ضغوط صينية متزايدة. - تركز المناورات على تطوير آليات القيادة وتعزيز القدرات القتالية، مع تحسين أنظمة القيادة والسيطرة ودعم الإمدادات اللوجستية، استعدادًا لأي هجوم مفاجئ. - شهدت التدريبات الأخيرة إطلاق صواريخ هيمارس باتجاه الصين، مما يعكس تحول استراتيجية الدفاع التايوانية نحو استخدام أسلحة الضربات المتنقلة لعرقلة أي هجوم صيني محتمل.

ذكرت وزارة الدفاع في تايوان اليوم الأحد أن الجيش سيجري هذا الأسبوع مناورات تمتد خمسة أيام لتعزيز الجاهزية القتالية، وذلك في إطار خطط التحديث الهادفة إلى جعل تركيز التدريب أكثر واقعية يحاكي ظروف الحرب. وتقول تايوان إن القوات المسلحة الصينية تنفذ بشكل متكرر عمليات في الأجواء والمياه المحيطة بالجزيرة، في محاولة للضغط عليها للقبول بالسيادة الصينية. وتقول بكين إن الجزيرة جزء من أراضيها وهو ما ترفضه حكومة تايبيه.

وبدأت القوات التايوانية تعتمد في بعض تدريباتها على سيناريو يفترض قيام الصين بتحويل أحد مناوراتها الروتينية حول الجزيرة إلى هجوم فعلي مفاجئ. وقالت الوزارة في بيان إن مناورات "الجاهزية القتالية الفورية" ستنطلق غداً الاثنين وتستمر حتى الجمعة، ووصفتها بأنها جزء من التدريب السنوي المشترك المخطط له للقوات المسلحة.

وأضافت أن "الهدف الرئيسي يتمثل في تدريب الوحدات على مختلف المستويات على التأقلم مع بيئة القتال وممارساته خلال مرحلة الانتشار". وتابعت أن التدريب من شأنه تعزيز القدرة على الانتقال السريع من زمن السلم إلى زمن الحرب وتنفيذ عمليات الانتشار العاجل. وأوضحت أن التدريبات ستنفذ بمشاركة "قوات فعلية وعلى أرض الواقع وفي الوقت الحقيقي وباستخدام معدات حقيقية، وبما يعكس تطبيقاً عملياً كاملاً".

وقالت الوزارة إن المناورات ستركز على تطوير آليات القيادة وتعزيز القدرات القتالية للقوات، مع منح أهمية خاصة لتحسين أنظمة القيادة والسيطرة في العمليات المشتركة، ودعم الإمدادات اللوجستية، والاستعداد لساحة المعركة.

وشهد آخر تدريب عسكري في جزيرة تايوان في 10 يونيو/حزيران الجاري إطلاق صواريخ هيمارس للمرة الأولى باتجاه البر الرئيسي للصين، ما يسلط الضوء على الأهمية المحتملة لهذا النظام في مواجهة التهديدات الصينية. ورأى مراقبون صينيون أن إطلاق تايوان أخيراً صواريخ هيمارس غرباً باتجاه مضيق تايوان يشير إلى كيفية تحول استراتيجية الجزيرة الدفاعية إلى استخدام أسلحة الضربات المتنقلة، لعرقلة أي هجوم صيني محتمل من البر الرئيسي قبل وصوله إلى الساحل.

(رويترز، العربي الجديد)