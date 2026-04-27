تايوان تتهم الصين بالضغط على دول أفريقية لمنع عبور طائرة رئيسها

- ندد وزير خارجية تايوان، لين شيا لونغ، بمحاولات الصين للضغط على دول أفريقية لإلغاء تصاريح عبور طائرة الرئيس التايواني، مؤكداً أن تايوان لن تنحني أمام الضغوط. - إسواتيني، واحدة من 12 دولة تعترف بتايوان، استضافت لين في الذكرى الأربعين لتولي الملك مسواتي الثالث الحكم، حيث أكد على استمرار تايوان في حماية كرامتها الدولية. - الولايات المتحدة نددت بحملة الترهيب الصينية، بينما اعتبرت بكين الاتهامات بلا أساس، مؤكدة على مشروعية خطواتها.

ندّد وزير خارجية تايوان لين شيا لونغ، يوم السبت، خلال زيارة إلى إسواتيني، بخطوات اتّخذتها الصين مؤخراً للضغط على دول أفريقية عدة من أجل إلغاء تصاريح عبور الأجواء لطائرة رئيس الجزيرة، مؤكداً أن تايوان لن "تنحني". وكان الرئيس التايواني لاي تشينغ تي قد أرجأ، في الأسبوع الماضي، زيارة رسمية إلى إسواتيني (سوازيلاند سابقاً)، بعدما سحبت دول عدة، بينها سيشل وموريشيوس ومدغشقر، بشكل مفاجئ تصاريح عبور طائرته لأجوائها.

وإسواتيني هي واحدة من 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وتلوّح بإعادتها إلى كنفها بالقوة إذا لزم الأمر. ومثّل لين رئيس تايوان في الذكرى الأربعين لتولي الملك مسواتي الثالث الحكم في إسواتيني، وكان قد وصل، السبت، إلى المملكة الأفريقية.

وجاء في منشور للين على فيسبوك، يوم الأحد: "مهما استخدمت الصين من قوة سياسية للتدخل في عمل الطيران المدني الدولي وتسييس بيانات الطيران وجعلها أداة تستغلها، فلن تنحني تايوان، ولن يتوقف مسار تقدمنا". وتابع: "لن يقوّض أي حصار أو ضغط عزيمتنا على حماية كرامتنا والحفاظ على صلاتنا بالمجتمع الدولي". وندّدت الولايات المتحدة بـ"حملة ترهيب" صينية ضد تايوان وحلفائها.

في المقابل، اعتبرت بكين أن "لا أساس" للاتهامات الأميركية، مشددة على أن خطواتها مشروعة. ولا تعترف واشنطن رسمياً بتايوان، لكنها الداعم العسكري الرئيسي للجزيرة، على الرغم من تراجع هذا الدعم بعض الشيء في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وتعود الرحلة الخارجية الأخيرة لرئيس تايوان إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حين زار حلفاء لتايوان في المحيط الهادئ عبر جزيرة غوام الأميركية. وأفادت تقارير بأن إدارة ترامب رفضت، العام الماضي، منح لاي تصريحاً لعبور نيويورك في إطار رحلة رسمية إلى أميركا اللاتينية، ما نفته وزارة الخارجية التايوانية.

(فرانس برس)