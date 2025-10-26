تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقاً لوقف إطلاق النار بحضور ترامب

- وقّع زعيما تايلاند وكمبوديا اتفاقاً لوقف إطلاق النار بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي توسط لإنهاء صراع حدودي استمر خمسة أيام وأودى بحياة العديد. - جاء الاتفاق بعد هدنة استمرت ثلاثة أشهر، حيث طالب ترامب الزعيمين بوقف القتال أو المخاطرة بتعليق محادثاتهما التجارية مع واشنطن. - تأجل توقيع الاتفاق بسبب وفاة الملكة الأم لتايلاند، حيث أعرب رئيس الوزراء التايلاندي عن رغبته في حضور التوقيع بعد تقديم التعازي لشعب تايلاند.

وقع زعيما تايلاند وكمبوديا اتفاقاً لوقف إطلاق النار اليوم الأحد، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي توسط في يوليو/ تموز لإنهاء صراع حدودي استمر خمسة أيام وأزهق أرواحاً. ووُقِّع الاتفاق بعد وقت قصير من وصول ترامب إلى قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور.

ويأتي الاتفاق بعد هدنة جرى التوصل إليها منذ ثلاثة أشهر بعد أن أجرى ترامب اتصالاً بزعيمي البلدين في ذلك الوقت وطالبهما بوقف الأعمال القتالية أو المخاطرة بتعليق محادثاتهما التجارية مع واشنطن.

وكان ترامب قد أعلن في منشور على منصة تروث سوشال من على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهه إلى كوالالمبور، إن رئيس وزراء تايلاند الذي طلب إرجاء التوقيع بسبب وفاة الملكة الأم، سيكون جاهزاً "عندما نهبط".

وأضاف: "للأسف، توفيت الملكة الأم لتايلاند. أتقدم بأحر التعازي لشعب تايلاند العظيم"، متابعاً: "لإتاحة الفرصة أمام الجميع لحضور هذا الحدث الكبير، سنوقع اتفاق السلام فور وصولنا". وأرجأ رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول السبت مغادرته لحضور قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا عقب وفاة الملكة الأم، لكنه أعرب عن رغبته في حضور توقيع اتفاق السلام.

وقال أنوتين للصحافيين: "ألغيت رحلتي إلى ماليزيا اليوم. ومع ذلك، وفي ما يتعلق باتفاق السلام بين كمبوديا وتايلاند بحضور رئيس وزراء ماليزيا والرئيس الأميركي، فقد طلبت منهما تأجيله إلى صباح الغد".

وأعلن القصر الملكي في تايلاند وفاة الملكة السابقة سيريكيت، والدة الملك الحالي فاجيرالونغكورن وزوجة الملك الراحل بوميبول أدولياديج الذي حكم البلاد أطول فترة بين العامين 1946 و2016، الجمعة عن عمر ناهز 93 عاماً.

واندلع نزاع حدودي بين كمبوديا وتايلاند في يوليو/ تموز قبل أن يتطور إلى أعنف اشتباكات عسكرية بين البلدين منذ عقود، ما أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصاً، وإلى إجبار نحو 300 ألف على الفرار. وبعد خمسة أيام من القتال، اتفق الجانبان على وقف لإطلاق النار بوساطة ساهم فيها ترامب، ومنذ ذلك الحين يتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة.

(رويترز، فرانس برس)