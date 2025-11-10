تايلاند تعلّق اتفاق السلام مع كمبوديا بعد إصابة شخصين بانفجار لغم

- أعلنت تايلاند تعليق اتفاق السلام مع كمبوديا، الذي تم بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد إصابة جنديين تايلانديين بانفجار لغم أرضي قرب الحدود. - الجيش التايلاندي بدأ بناء خنادق دفاعية وملاجئ في أربعة أقاليم شمال شرق البلاد وعلى الحدود مع كمبوديا، لحماية الجنود والمدنيين من الهجمات الكمبودية. - النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا اندلع في يوليو/تموز، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصاً، قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار بوساطة ترامب.

أعلنت تايلاند، الاثنين، أنها ستعلّق تطبيق اتفاق للسلام مع كمبوديا جرى التوصل إليه بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما أدى انفجار لغم أرضي إلى إصابة جنديين تايلانديين كانا في دورية قرب الحدود. وقال الناطق باسم الحكومة، سيريبونغ أنغكاساكولكيات، إن "الخطوات التنفيذية التي نقوم بها منذ نحو أسبوع عقب الإعلان المشترك ستتوقف"، بما في ذلك إطلاق سراح 18 جندياً كمبودياً معتقلاً.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقع زعيما تايلاند وكمبوديا اتفاقاً لوقف إطلاق النار، بحضور ترامب، الذي توسط في يوليو/ تموز لإنهاء صراع حدودي استمر خمسة أيام.

وجاء إعلان تايلاند بعد يوم من إعلان الجيش التايلاندي، بناء خنادق دفاعية وملاجئ في أربعة أقاليم شمال شرق البلاد، وعلى الحدود مع كمبوديا. وأضاف الجيش أنه يجري بناء حوالي 260 خندقاً دفاعياً وملجأ في مواقع حدودية في أقاليم أوبون راتشاثاني وسي سات كيت وسورين وبوري رام، حسب ما ذكرت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية، الأحد. ويهدف ذلك كما قالت الصحيفة، إلى حماية الجنود والمدنيين، بعد مقتل العديد منهم بقذائف أسقطتها طائرات مسيرة كمبودية، في منطقة تشون آن ما بمنطقة نام يوين في إقليم أوبون راتشاثاني.

وكان الجيش التايلاندي قد سحب قطع المدفعية بعيدة المدى بنجاح من حدوده مع كمبوديا، تحت مراقبة فريق مراقبي رابطة دول جنوب شرق آسيا-تايلاند، مؤكداً التزامه باتفاقيات الأمن الثنائية، في حين كانت وزارة الدفاع الكمبودية قد أكدت قبل أكثر من أسبوع، البدء الرسمي لسحب أسلحتها الثقيلة على طول الحدود بين تايلاند وكمبوديا، مؤكدة التزامها مجدداً بالسلام والاستقرار الإقليميين.

واندلع نزاع حدودي بين كمبوديا وتايلاند في يوليو/تموز قبل أن يتطور إلى أعنف اشتباكات عسكرية بين البلدين منذ عقود، ما أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصاً، وإلى إجبار نحو 300 ألف على الفرار. وبعد خمسة أيام من القتال، اتفق الجانبان على وقف لإطلاق النار بوساطة ساهم فيها ترامب، ومنذ ذلك الحين يتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة.

(فرانس برس، العربي الجديد)