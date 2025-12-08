تايلاند تعلن عن شنها غارات جوية ضد مواقع للجيش الكمبودي

- شنت تايلاند غارات جوية على مواقع كمبودية بعد اشتباكات حدودية أدت إلى مقتل جندي تايلاندي وإصابة أربعة آخرين، متهمة القوات الكمبودية بالهجوم أولاً. - اتهمت كمبوديا تايلاند بإطلاق قذائف دبابات على معابد تاريخية، مما أدى إلى فرار القرويين إلى مناطق آمنة، بينما تم إجلاء 35 ألف شخص من المناطق الحدودية. - علقت تايلاند اتفاق السلام مع كمبوديا بعد انفجار لغم أرضي، وبدأت في بناء خنادق دفاعية وملاجئ على الحدود، في ظل توتر متزايد بين البلدين.

أعلنت تايلاند أنها شنت غارات جوية ضد مواقع للجيش الكمبودي، فجر اليوم الاثنين، عقب اشتباكات حدودية بين الجانبين أدت إلى مقتل جندي تايلاندي وتبادل الطرفان المسؤولية عنها. وقال المتحدث باسم الجيش التايلاندي، وينتاي سوفاري، في بيان، إنه بعد أن أطلقت القوات الكمبودية النار على القوات التايلاندية في وقت مبكر الاثنين في مقاطعة أوبون راتشاثاني "تلقى الجيش تقارير تفيد بأن جنوداً تايلانديين تعرضوا لهجوم بنيران قوات دعم، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين". وأضاف وينتاي أن تايلاند بدأت "باستخدام الطائرات الحربية لضرب أهداف عسكرية في عدة مناطق" لوقف هجمات القوات الكمبودية.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية، مالي سوشيتا، إن القوات التايلاندية شنت هجوماً على القوات الكمبودية في مقاطعتي برياه فيهير وأودار مينتشي الحدوديتين، في وقت مبكر من صباح الاثنين، متهمة تايلاند "بإطلاق عدة قذائف دبابات على معبد تاموني توم" ومناطق أخرى بالقرب من معبد برياه فيهير. وأكدت سوشيتا أن كمبوديا لم ترد.

وقال ميت ميسفيكدي، المتحدث الكمبودي باسم إدارة مقاطعة أودار مينتشي، إنه تم الإبلاغ عن إطلاق نار في مناطق معبدي تاموني توم وتا كرابي اللذين يعود تاريخهما إلى قرون مضت، مضيفاً أن "عدداً من القرويين الذين يعيشون بالقرب من الحدود يفرون إلى مناطق آمنة". وأفادت القوات التايلاندية في بيان أنه تم إجلاء نحو 35 ألف شخص من المناطق الواقعة على طول الحدود مع كمبوديا منذ تجدد القتال.

وكانت تايلاند أعلنت في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنها ستعلّق تطبيق اتفاق للسلام مع كمبوديا، الذي جرى التوصل إليه بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما أدى انفجار لغم أرضي إلى إصابة جنديين تايلانديين كانا في دورية قرب الحدود. وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكان زعيما تايلاند وكمبوديا وقعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار، بحضور ترامب، الذي توسط في يوليو/ تموز لإنهاء صراع حدودي استمر خمسة أيام. وجاء إعلان تايلاند بعد يوم من إعلان الجيش التايلاندي، بناء خنادق دفاعية وملاجئ في أربعة أقاليم شمال شرق البلاد، وعلى الحدود مع كمبوديا. وأضاف الجيش أنه يجري بناء حوالي 260 خندقاً دفاعياً وملجأ في مواقع حدودية في أقاليم أوبون راتشاثاني وسي سات كيت وسورين وبوري رام.

(فرانس برس، العربي الجديد)