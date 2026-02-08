تايلاند تجري انتخابات وسط تنافس ثلاثي ومخاوف من الاضطراب السياسي

- تشهد تايلاند انتخابات عامة تتنافس فيها المعسكرات المحافظة والتقدمية والشعبوية، وسط توقعات بعدم حصول أي حزب على أغلبية واضحة، مما يهدد بإطالة أمد الاضطرابات السياسية. - رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول دعا لانتخابات مبكرة رغم النزاع الحدودي مع كمبوديا، في خطوة اعتبرها المحللون محاولة لاستغلال تصاعد النزعة القومية. - حزب الشعب التقدمي يتصدر استطلاعات الرأي، بينما تتراجع حظوظ حزب بويا تاي المدعوم من تاكسين شيناواترا، في ظل صراع طويل الأمد بين المؤسسة الملكية والحركات الديمقراطية.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تايلاند، اليوم الأحد، في انتخابات عامة تشهد تنافساً ثلاثياً بين المعسكرات المحافظة والتقدمية والشعبوية، وسط ترجيحات بعدم تمكن أي حزب من نيل أغلبية واضحة، ما ينذر بإطالة أمد الاضطرابات السياسية. ومهد رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول الطريق لإجراء انتخابات مبكّرة في منتصف ديسمبر/كانون الأول، رغم احتدام نزاع حدودي في ذلك الوقت بين تايلاند وكمبوديا، في خطوة وصفها محللون بأنها محاولة مدروسة من الزعيم المحافظ لاستغلال تصاعد النزعة القومية.

ولم تمضِ على تولي تشارنفيراكول منصبه سوى فترة لا تتجاوز مئة يوم، عقب إطاحة رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا من حزب بويا تاي (من أجل التايلانديين)، على خلفية الأزمة مع كمبوديا. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب بويا تاي، المدعوم من رئيس الوزراء الأسبق الملياردير تاكسين شيناواترا، الذي دخل السجن بعد أيام فقط من إطاحة نجلته بايتونجتارن، تتراجع حظوظه، لكنه لم يخرج من السباق.

في المقابل، تصدر حزب الشعب التقدمي، الذي يدعو إلى تغييرات هيكلية وإصلاحات في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، استطلاعات الرأي خلال الحملات الانتخابية. وتسبب الصراع طويل الأمد بين المؤسسة الملكية المحافظة القوية والحركات الديمقراطية الشعبية في فترات مطولة من الضبابية السياسية، تخللتها احتجاجات في الشوارع وموجات من العنف وانقلابات عسكرية.

وتأتي هذه الانتخابات في سياق تاريخ طويل من عدم الاستقرار السياسي في تايلاند، إذ شهدت البلاد أزمات سياسية وصدامات بين النخب المحافظة والحركات الإصلاحية. ومنذ إطاحة حكومة حزب بويا تاي، تصاعدت حالة الاستقطاب السياسي، وسط دور مؤثر للمؤسسة العسكرية والقضائية في رسم ملامح المشهد السياسي.

