دوّت صفارات الإنذار فجر اليوم السبت في كل من الكويت والبحرين، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج عقب عمليات عسكرية متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران قرب مضيق هرمز.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، موضحة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق نتجت عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي لهذه الهجمات. وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

أخبار واشنطن توافق على صفقة دفاعية للكويت بقيمة تقارب ملياري دولار

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن صواريخ باليستية تابعة للقوة الجوفضائية استهدفت قاعدتي علي السالم الأميركيتين في الكويت، إضافة إلى منشآت تابعة للأسطول الخامس للبحرية الأميركية في البحرين، وذلك رداً على ما وصفه باستهداف الولايات المتحدة منشآت اتصالات في قشم وسيريك.

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنفيذ ضربات استهدفت مواقع رادار إيرانية للمراقبة الساحلية في جزيرة قشم ومدينة غوروك، إضافة إلى إسقاط أربع طائرات مسيّرة إيرانية قالت إنها أُطلقت باتجاه مضيق هرمز وشكلت تهديداً لحركة الملاحة البحرية.

وتأتي هذه المستجدات في أعقاب التوتر الذي شهدته الكويت الأربعاء الماضي، بعدما اتهمت إيران بتنفيذ هجوم استهدف مطار الكويت الدولي وأسفر عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى وإلحاق أضرار بمبنى الركاب الرئيسي. وفي السياق ذاته، أعلنت الكويت طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين واستدعاء القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الإيرانية وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، كما قررت تخفيض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية واعتبار الدبلوماسيين غير مرغوب فيهما.

في المقابل، نفى الحرس الثوري الإيراني استهداف مطار الكويت، مؤكداً أن عملياته استهدفت قاعدة علي السالم في الكويت ومقر الأسطول الأميركي الخامس في البحرين رداً على هجمات أميركية سابقة. كما أعلن استهداف مقر الأسطول الخامس بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما نفى الجيش الأميركي الرواية الإيرانية وأكد أن طائرات مسيّرة إيرانية استهدفت المطار بشكل مباشر.

وفي خضم هذه التطورات، وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة محتملة لبيع أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة ومعدات ذات صلة إلى الكويت بقيمة 1.98 مليار دولار، مشيرة إلى أن شركة "أندوريل" ستكون المتعاقد الرئيسي للصفقة التي تشمل منصات وأنظمة مخصصة للتصدي للطائرات المسيّرة.

(رويترز، العربي الجديد)