تأكيد أردني فلسطيني على وقف التصعيد بالضفة وتثبيت الهدنة في غزة

- بحث الصفدي والشيخ تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية، مع التركيز على الالتزام ببنود الاتفاق والتقدم نحو خطة ترامب، وربط الاستقرار بأفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. - أكد الجانبان على أهمية وحدة غزة والضفة تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية ورفع القيود الإسرائيلية، مشددين على أن غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة لإقامة الدولة المستقلة. - شددوا على احترام إسرائيل للوضع التاريخي في القدس وحرية العبادة، واتفقوا على استمرار التنسيق لتحقيق السلام، مع التأكيد على دور اليونان والاتحاد الأوروبي في تعزيز فرص السلام والضغط على إسرائيل لوقف تقويض المؤسسات الفلسطينية.

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وأكد الصفدي والشيخ، خلال اجتماعهما في عمّان، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، أولوية وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة الالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، والتقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع ربط جهود تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح يفضي إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وشدد الجانبان على أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يستند إلى وحدته وارتباطه مع الضفة الغربية، وأن تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية القطاع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وأكدا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، التي يجب أن تُقام عليها الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشار الصفدي والشيخ إلى ضرورة تكثيف الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وفوري إلى القطاع، مؤكدين ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي، ورفع جميع القيود التي تفرضها أمام إدخال المساعدات. كما بحث الجانبان التدهور الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وأكدا ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية، التي تدفع نحو تفجر الأوضاع وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين.

وأكد الصفدي والشيخ على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ورفع جميع القيود المفروضة على حرية العبادة. كما أكدا ضرورة وقف القيود المفروضة على المسيحيين وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، خصوصا خلال فترات الاحتفالات بالأعياد. واتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق، والعمل مع الدول الشقيقة والشركاء الدوليين، من أجل تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يشكل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، سبيله الوحيد.

وأمس الاثنين، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنّ السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسطاء والشركاء من أجل صنع السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وأكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به اليونان، بمساندة الاتحاد الأوروبي، في تعزيز فرص السلام والاستقرار في منطقتنا والعالم.

وشدد الرئيس عباس على ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تقويض المؤسّسات الوطنية الفلسطينية وتدمير حل الدولتَين من خلال التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية، وأكد ضرورة التنفيذ العاجل لخطة الرئيس ترامب، وقرار مجلس الأمن رقم (2803)، من خلال تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان التدفق الفوري للمساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومواد إيواء، ومنع التهجير، والانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية الوطنية من تحمّل المسؤوليات كاملةً، إلى جانب تسريع جهود إعادة الإعمار.