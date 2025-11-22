- تواجه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبناء درع "القبة الذهبية" الصاروخي عقبات كبيرة بسبب الإغلاق الحكومي الذي دام 43 يوماً وغياب خطة واضحة لإنفاق 25 مليار دولار مخصصة للبرنامج. - تأخيرات في تنفيذ عقود الدفاع تثير مخاوف من عدم طرح عقود "القبة الذهبية" الرئيسية قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر، مما يهدد تعهد ترامب بإتمام البرنامج بحلول عام 2028. - البيت الأبيض و"البنتاغون" يراقبان التقدم المحرز في البرنامج، مؤكدين على أهمية حماية المزايا الاستراتيجية الأميركية.

نقلت "رويترز" عن ثمانية مصادر مطلعة، قولها إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبناء درع "القبة الذهبية" الصاروخي تشهد عقبات كبيرة بسبب الإغلاق الحكومي الذي دام 43 يوماً وغياب خطة واضحة لإنفاق أول 25 مليار دولار مخصصة للبرنامج هذا الصيف.

وقال مسؤول أميركي وثلاثة مصادر، طلبوا، إلى جانب باقي المصادر، عدم الكشف عن أسمائهم في ضوء بقاء العديد من جوانب المشروع سرية، إن الإغلاق الحكومي أدى إلى عرقلة عمليات التوظيف وتسبب في سحب موظفين أساسيين من واجباتهم المعتادة المتمثلة في الموافقة على العقود وتوقيعها.

وقال مصدران من الإدارة فضلا عن مصدر في الكونغرس واثنين من المسؤولين التنفيذيين بالقطاع لوكالة رويترز إن الأمر الأكثر خطورة هو أن المبلغ البالغ 25 مليار دولار المخصص لبناء "القبة الذهبية" كجزء من حزمة تسوية الميزانية التي جرت الموافقة عليها هذا الصيف لم يتحول إلى خطة إنفاق تفصل بالضبط كيفية التصرف في هذه الأموال.

ومن شأن هذه الانتكاسات أن تهدد تعهد ترامب بإتمام البرنامج، الذي تبلغ قيمته 175 مليار دولار والذي أعلن عنه في اليوم السابع من إدارته الجديدة، وأنه سيكون جاهزاً لحماية البر الرئيسي للولايات المتحدة بحلول عام 2028. وقال أحد المسؤولين الأميركيين لـ"رويترز" مشترطا عدم الكشف عن هويته "لا أعتقد أنهم أحرزوا تقدماً كبيراً، لكن أعتقد أن الأمور ليست سيئة للغاية".

وتحدثت "رويترز" إلى أكثر من 12 مصدراً من داخل الإدارة ووزارة الحرب والكونغرس وفي صناعة الدفاع لاستيضاح صورة الانتكاسات التي تواجه القبة الذهبية التي يعطيها ترامب أولوية قصوى في مجال الدفاع الوطني. وفي أواخر أغسطس/ آب الفائت، كان من المقرر أن يتسلم الكونغرس خطة مفصلة للإنفاق في مشروع قانون تمويل "القبة الذهبية". وقال مصدران في الكونغرس لـ"رويترز" إن من المتوقع الآن أن يقدم نائب وزير الحرب ستيف فاينبرغ هذه الخطة بحلول ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وعادة ما تطرأ تأخيرات على تنفيذ عقود قطاع الدفاع، لكن نظرا لقصر المدة الزمنية التي حددها ترامب، فقد اكتسب برنامج القبة الذهبية أهمية إضافية. وأثارت التأخيرات مخاوف لدى عدد من المسؤولين بأن "البنتاغون" لن يطرح عقود "القبة الذهبية" الرئيسية قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر القادم.

وذكر متحدث باسم البيت الأبيض "القبة الذهبية مشروع له رؤية حالمة بقيادة رئيس صاحب رؤية. لا عجب أن تدشين مثل هذا النظام يتطلب جهداً هائلاً، يتعاون الجميع بكل ما لديهم من قوة لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع وتقديم هذه التقنية التي تنتمي إلى الجيل التالي".

وقال متحدث باسم "البنتاغون" إن الوزارة تراقب عن كثب التقدم المحرز في برنامج القبة الذهبية. وأضاف "إدراكاً منا لنية الخصوم استغلال إنجازات القبة الذهبية، فإننا نحرص بشدة على حماية المزايا الاستراتيجية الأميركية الكامنة في هذا البرنامج". وأحجم فاينبرغ ومدير برنامج القبة الذهبية الجنرال مايكل جوتلين عن التعليق.

