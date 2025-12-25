وزارة العدل الأميركية تؤجل نشر المزيد من المواد المتعلقة بإبستين بعد اكتشاف مليون وثيقة إضافية

25 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:30 (توقيت القدس)
مبنى وزارة العدل الأميركية، 19 ديسمبر 2025(Getty)
- أعلنت وزارة العدل الأميركية عن اكتشاف أكثر من مليون وثيقة إضافية مرتبطة بجيفري إبستين، مما سيؤخر نشر الملفات الكاملة لعدة أسابيع لحماية الضحايا.
- بدأت إدارة ترامب في الإفراج عن ملفات التحقيقات الجنائية المتعلقة بإبستين، رغم اعتراضات ترامب، وذلك امتثالاً لقانون أقرّه الكونغرس، مع السماح بتنقيح جزئي لحماية الضحايا.
- أثار التأخير في نشر الوثائق غضب الجمهوريين، حيث تهدد الفضيحة الحزب قبيل انتخابات التجديد النصفي 2026، بينما يعمل المحامون على مراجعة الوثائق وتنقيحها.

أعلنت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، العثور على أكثر من مليون وثيقة إضافية يُحتمل ارتباطها بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، ما سيؤدي إلى تأجيل نشر الملفات كاملة لعدة أسابيع، في ظل تدخل مسؤولين لتنقيح التفاصيل الحساسة حمايةً للضحايا.

وباشرت إدارة الرئيس دونالد ترامب الإفراج عن الملفات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية الخاصة بإبستين، المموّل الأميركي الراحل الذي ربطته بترامب علاقة صداقة خلال تسعينيات القرن الماضي، وذلك امتثالاً لقانون أقرّه الكونغرس الشهر الماضي. وقد صوّت الجمهوريون والديمقراطيون لصالح القانون رغم اعتراضات ترامب، مطالبين بنشر جميع الوثائق بحلول 19 ديسمبر/كانون الأول، مع السماح بتنقيح جزئي يهدف إلى حماية الضحايا.

وشملت عمليات النشر حتى الآن تعديلات واسعة النطاق، الأمر الذي أثار غضب عدد من الجمهوريين، من دون أن ينجح في تهدئة الفضيحة التي تهدد الحزب قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة عام 2026.

صورة لترامب مع إبستين رفعت أمام محكمة في نيويورك، 8 يوليو 2019 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية إبستين

وفي رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت وزارة العدل أن مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) ومكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن كشفا عن أكثر من مليون وثيقة إضافية يُحتمل ارتباطها بإبستين، من دون تحديد توقيت أو كيفية العثور عليها.

وأكدت الوزارة أن محامين يعملون على مدار الساعة لمراجعة الوثائق وإجراء عمليات التنقيح المطلوبة قانوناً لحماية الضحايا، مشيرة إلى أن ضخامة المواد قد تجعل عملية الإفراج عنها تستغرق بضعة أسابيع إضافية.

(رويترز)

