أعلنت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، العثور على أكثر من مليون وثيقة إضافية يُحتمل ارتباطها بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، ما سيؤدي إلى تأجيل نشر الملفات كاملة لعدة أسابيع، في ظل تدخل مسؤولين لتنقيح التفاصيل الحساسة حمايةً للضحايا.

وباشرت إدارة الرئيس دونالد ترامب الإفراج عن الملفات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية الخاصة بإبستين، المموّل الأميركي الراحل الذي ربطته بترامب علاقة صداقة خلال تسعينيات القرن الماضي، وذلك امتثالاً لقانون أقرّه الكونغرس الشهر الماضي. وقد صوّت الجمهوريون والديمقراطيون لصالح القانون رغم اعتراضات ترامب، مطالبين بنشر جميع الوثائق بحلول 19 ديسمبر/كانون الأول، مع السماح بتنقيح جزئي يهدف إلى حماية الضحايا.

وشملت عمليات النشر حتى الآن تعديلات واسعة النطاق، الأمر الذي أثار غضب عدد من الجمهوريين، من دون أن ينجح في تهدئة الفضيحة التي تهدد الحزب قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة عام 2026.

وفي رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت وزارة العدل أن مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) ومكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن كشفا عن أكثر من مليون وثيقة إضافية يُحتمل ارتباطها بإبستين، من دون تحديد توقيت أو كيفية العثور عليها.

وأكدت الوزارة أن محامين يعملون على مدار الساعة لمراجعة الوثائق وإجراء عمليات التنقيح المطلوبة قانوناً لحماية الضحايا، مشيرة إلى أن ضخامة المواد قد تجعل عملية الإفراج عنها تستغرق بضعة أسابيع إضافية.

