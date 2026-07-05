تأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري

- تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري، التي كانت مقررة غداً، بسبب تزامنها مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، حيث سيكون الرئيس السوري أحمد الشرع منشغلاً باستقباله. - تم الإعلان عن أسماء أعضاء الثلث المكمّل للمجلس، ليكتمل تشكيله بـ210 أعضاء، منهم 140 منتخبون و70 معينون من قبل الرئيس، وفقاً للمرسوم رقم (143) لعام 2026. - مدة ولاية المجلس الجديد ستكون 30 شهراً قابلة للتمديد، وسيباشر مراجعة المراسيم والقوانين المنتظر إصدارها، مع استثناء محافظة السويداء من الانتخابات لأسباب أمنية.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم الأحد، تأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس التي كانت مقررة غداً الاثنين، إلى موعد يحدد لاحقاً. وأصدر رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، قرارا يقضي بتأجيل الجلسة الأولى للمجلس، من دون ذكر أسباب التأجيل أو الموعد الجديد لانعقادها.

وأفاد مصدر مطلع "العربي الجديد" بأن التأجيل يرتبط ببرنامج الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي كان من المقرر أن يحضر الجلسة إلى جانب وزير الخارجية أسعد الشيباني، إلا أن تزامن موعدها مع الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق غدا الاثنين حال دون ذلك.

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وأضاف المصدر أن الرئيس الشرع سيكون منشغلاً باستقبال نظيره الفرنسي وعقد اجتماعات معه، الأمر الذي دفع إلى تأجيل انعقاد الجلسة إلى موعد سيُعلن لاحقا. وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قد أعلن الأربعاء الماضي أسماء أعضاء الثلث المكمّل للمجلس، والبالغ عددهم 70 عضوا، بموجب المرسوم رقم (143) لعام 2026 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، ليكتمل بذلك تشكيل المجلس المؤلف من 210 أعضاء، بينهم 140 نائباً انتُخبوا عن المحافظات السورية و70 عضوا عيّنهم رئيس الجمهورية استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري.

وخلال مؤتمر إعلان تشكيل المجلس، دعا الأحمد أعضاء مجلس الشعب إلى عقد الجلسة الأولى يوم الاثنين إيذانا ببدء أعمال المجلس الجديد، مشيرا إلى أن مدة الولاية ستكون 30 شهراً قابلة للتمديد، وأن المجلس سيباشر مراجعة عدد من المراسيم والقوانين المنتظر إصدارها خلال المرحلة المقبلة.

ويستند تشكيل مجلس الشعب إلى أحكام الإعلان الدستوري، التي منحت رئيس الجمهورية صلاحية تعيين ثلث الأعضاء، فيما جرى انتخاب البقية عن المحافظات السورية. ولم تشمل العملية الانتخابية محافظة السويداء بسبب الظروف الأمنية، وفق ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات.