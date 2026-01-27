بيونغ يانغ تطلق صواريخ في البحر وسط محادثات أميركية مع سيول

- أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر، في وقت تجري فيه واشنطن وسيول محادثات لتعديل وضعهما الدفاعي ضد بيونغ يانغ، حيث حلّقت الصواريخ لمسافة 350 كيلومتراً تقريباً. - زودت كوريا الشمالية روسيا بصواريخ باليستية قصيرة المدى لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، ضمن اتفاقية دفاع مشترك، بينما تسعى واشنطن لتقليص دورها في التحالف العسكري مع كوريا الجنوبية. - تتوقع وزارة الدفاع الأميركية أن تلعب الولايات المتحدة دوراً "أكثر محدودية" في ردع كوريا الشمالية، مع التركيز على ردع الصين، ودعوة الحلفاء للاعتماد على أنفسهم في أمنهم.

قالت كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر، اليوم الثلاثاء، من المرجح أنها مقذوفات قصيرة المدى، وذلك في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وسيول محادثات بشأن إدخال تغييرات على وضعهما الدفاعي ضد بيونغ يانغ. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصواريخ أُطلقت من منطقة قريبة من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ الساعة 0650 بتوقيت غرينتش تقريباً باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي. وأضافت أن الصواريخ حلّقت على بعد نحو 350 كيلومتراً.

وقال خفر السواحل الياباني بشكل منفصل إنه رصد ما يمكن أن تكون صواريخ باليستية أطلقتها كوريا الشمالية سقطت بعد دقائق قليلة. وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إن الصواريخ ليس لها تأثير في بلادها. وأجرت كوريا الشمالية في الأشهر القليلة الماضية تجارب إطلاق صواريخ قصيرة المدى وأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق، والتي تقول إنها تعمل على تطويرها كونها جزءاً أساسياً من ترسانتها النووية التكتيكية لحماية نفسها من التهديدات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ويتزايد الاهتمام بالصواريخ الباليستية قصيرة المدى والمدفعية الكورية الشمالية بعد أن زودت بيونغ يانغ روسيا بها لاستخدامها في ساحات القتال في الحرب ضد أوكرانيا، في إطار اتفاقية دفاع مشترك وقعتها الدولتان في 2024. وجاء الإطلاق خلال زيارة مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية لكوريا الجنوبية ناقش فيها تحديث تحالفهما العسكري في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تقليص دورها في جهودهما الدفاعية المشتركة ضد كوريا الشمالية.

وأظهرت وثيقة سياسية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، صدرت الجمعة الماضي، أنّ الوزارة تتوقع أن تلعب الولايات المتحدة دوراً "أكثر محدودية" في ردع كوريا الشمالية، مقابل إعطاء أولوية لردع الصين، مع دعوة الحلفاء إلى الاعتماد على أنفسهم في السيطرة على أمنهم. وتستضيف كوريا الجنوبية حوالي 28500 جندي أميركي، في إطار الدفاع المشترك ضد أي تهديد عسكري تمثله كوريا الشمالية، ورفعت سيول ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7.5% لهذا العام.

(رويترز، العربي الجديد)