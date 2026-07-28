بين حرائق الطبيعة و"اليمين المتطرف"

- تشبه الحرائق في إسبانيا تأثير اليمين المتطرف في السياسة والثقافة وحقوق الإنسان، حيث تُعتبر الكارثة الإنسانية أشد خطورة من الكارثة الطبيعية، إذ تعتمد على إنكار الحقائق وتغذية الخطاب الشعبوي. - يرفض حزب "فوكس" اليميني المتطرف الاعتراف بالتغير المناخي، ويعتبره أيديولوجية إجرامية، مما يعزز إنكارهم للمهاجرين والآخرين، ويعكس سياساتهم المتشددة تجاه الهجرة. - تتجلى أيديولوجية الإنكار في رفض الاعتراف بالجرائم والإبادات، مثل إنكار حزب "فوكس" للإبادة الجماعية في غزة، مما يعكس رؤيتهم الضيقة للعالم وإنكارهم للإنسان وحقوقه.

تُذكّر ما تفعله الحرائق في إسبانيا، في الغابات والعمران، بما يفعله "اليمين المتطرف" في السياسة والفكر، والثقافة بشكل عام، وفي حقوق الإنسان. الكارثتان مدمرتان، مع فارق واضح: الكارثة الأولى طبيعية "عمياء"، أما الكارثة الثانية فهي إنسانية "بصيرة". هي، إذاً، أشد خطورةً وفتكاً، على المدى البعيد.

وإذا كان الحريق الأخير الذي لا يزال مندلعاً في إسبانيا منذ أربعة أيام قد وصف بأنه الأكبر في تاريخها، لا سيما أنه أتى حتى الآن على أكثر من 77 ألف هكتار، وتسبّب في تضرر أكثر من 100 ألف شخص، فإن الحريق الذي يشعله اليمين المتطرف في الحياة السياسية والفكرية الإسبانية أبعد أثراً، وأشد خطراً، خصوصاً أنه يقوم على التهام الأفكار وإنكار الحقائق. ففي خضم الكارثة الطبيعية، جاءت الكارثة الإنسانية من حزب "فوكس" اليميني المتطرف، الذي قال إن "الأمر ليس تغيّراً مناخياً، هو أيديولوجية إجرامية". وأضاف رئيس الحزب اليميني المتطرف سانتياغو أباسكال، في فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، أن "الكارثة مرتبطة بفساد الحكومة، والتعصب المناخي، ومافيا "رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز".

بعيداً عن الصراعات السياسية المتعارف عليها بين الأحزاب في طريقة إدارة مثل هذه الكوارث وأسبابها وتبعياتها، فإن الخطاب اليميني المتطرف ينهض عموماً على فكرة الإنكار. إنكار التغير المناخي، وهو خطاب يؤدي وظيفة سياسية أخرى: تغذية الخطاب الشعبوي الذي يقوم على التشكيك، وعلى تقديم الانتماء الأيديولوجي على الأدلة العلمية. فالاعتراف بالتغيّرات البيئية، وخطورتها على المجتمع، يعني بالنسبة لهم قبول السياسات البيئية التي تقول بها حكومة سانشيز، وبالتالي قبول حزمة من الإجراءات وسلسلة من النتائج التي تهدد البنية الأيديولوجية والسياسية والأخلاقية التي يستند إليها الحزب، إضافة إلى ما يعنيه من ضرورة مراجعة النموذج الاقتصادي الذي يؤمن به ويعمل من أجله.

ولا يقتصر هذا الإنكار على التغير المناخي وحده. فـ"المهاجر" و"الآخر" و"الأسود" و"المسلم" غير موجود بالنسبة لهم. لا يحمل تاريخاً أو قصة إنسانية. هو صورة مجردة من كل شيء، لا تعكس إلا مخاوفهم وهواجسهم الضيقة، وهو ما ينعكس على سياسة الهجرة التي تتبناها أحزاب اليمين المتطرف، التي ترفض استقبال المهاجرين، ولا ترى فيهم أي بعد إنساني، ولا ترى فيهم إلا "التهديد" و"الإرهاب" و"التطرف" و"الإجرام" و"السرقة".

وتصل أيديولوجية الإنكار هذه إلى شكلها الأكثر عماءً وضيقاً: إنكار الجرائم والإبادات والمآسي الكبرى. فالاعتراف بهذه الآلام مسؤولية أخلاقية تقتضي مراجعة الذات والسياسات الحزبية. وهذا تحديداً ما رفضت أن تفعله أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا عموماً، وفي إسبانيا بشكل خاص، حين أنكر حزب "فوكس" اليميني المتطرف الإبادة الجماعية في غزة، معتبراً أن كل ما حدث هو ردة فعل إسرائيلية على هجوم "حركة حماس الإرهابية" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

لا شك في أن الحرائق التي يواجهها رجال الإطفاء الإسبان سوف تنطفئ، ولا شك في أن الأشجار ستنمو من جديد، أما "حرائق الإنكار" التي يشعلها اليمين المتطرف، بدءاً من التغير المناخي، مروراً بالمهاجرين، وانتهاءً بالإبادة في غزة، فستبقى مستعرة، تأكل الفكر والسياسة، خصوصاً أنها حرائق "بصيرة"، قائمة على رؤية للعالم مفادها إنكار الإنسان، وحقوقه، وتحويل كل شيء إلى وسيلة لخدمة أيديولوجيا الحزب.