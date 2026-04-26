أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينت، ورئيس المعارضة الإسرائيلية وشريكه في الحكومة السابقة يائير لبيد، اليوم الأحد، اتحادهما في قائمة انتخابية واحدة لخوض انتخابات الكنيست المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بشكل مشترك على أن يرأسها الأول. وأتى الإعلان، في بيان مقتضبٍ أصدره مكتب بينت ذُكر فيه أن رئيسا الحكومة الأسبق والسابق، نفتالي بينت ويائير لبيد، سيعلنان عن الخطوة الأولى في "مسيرة إصلاح دولة إسرائيل: دمج حزب "ييش عتيد" (هناك مستقبل) وحزب "بينت 2026" في حزب موحد يقوده بينت".

الخطوة غير المفاجئة، تهدف بحسب البيان إلى توحيد الكتلة الإصلاحية، ووضع حدٍ للصراعات الداخلية، وتُمكّن من توجيه جميع الجهود والموارد نُصب "النصر الحاسم في الانتخابات المقبلة وقيادة إسرائيل إلى الإصلاح"، وطبقاً لوسائل إعلامٍ إسرائيلية، فإنّه من المقرر أن يعقد الشريكان السابقان في "حكومة التغيير"، مؤتمراً صحافياً في وقتٍ لاحقٍ من مساء اليوم.

من جهته، أثنى رئيس هيئة الأركان سابقاً، ورئيس حزب "يشار" (مباشرة)، غادي آيزنكوت، على الإعلان. ولفت، بحسب ما نقلته "القناة 12"، إلى أن "لنصر بالانتخابات المقبلة هو هدف مشترك". وأضاف أنه "أرى نفتالي بينت ويائير لبيد شريكين، وسأواصل العمل بمسؤولية وحكمة للقيام بما هو صحيح من أجل تحقيق النصر والتغيير المطلوب لدولة إسرائيل"، وشدد على أن إصلاح الأخيرة هي "مهمة حياته" وأنه "مصمم على تحقيق ذلك".

أمّا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، فاعتبر أن "تحالف الأخوة بين لبيد وبينت هدفه بيع الدولة مجدداً للحركة الإسلامية"، في إشارة إلى تحالف حكومة التغيير (2021-2022) مع القائمة التي تمثل الحركة الإسلامية الجنوبية في الكنيست، ويقودها النائب منصور عباس. ووصف بن غفير بينت بأنه "يساري راديكالي وسيظل كذلك"، مع العلم أن بينت قومي ديني، ولعب أدواراً مختلفة في خدمة الاستيطان والاحتلال.