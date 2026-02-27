- يمثل بيل كلينتون أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب للإدلاء بشهادته حول علاقته بجيفري إبستين، وسط توتر سياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين. - كلينتون وزوجته غير متهمين بارتكاب مخالفات، لكنهما مطالبان بالإجابة عن أسئلة تتعلق بصلات إبستين بمؤسستهما الخيرية، بعد تهديد بإحالتهما بتهمة ازدراء الكونغرس. - يتهم آل كلينتون الجمهوريين بإدارة تحقيق حزبي لحماية ترامب، بينما يدعو الديمقراطيون لاستدعاء ترامب أيضاً، وسط اتهامات متبادلة حول حجب سجلات وادعاءات غير مثبتة.

من المقرر أن يمثل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، اليوم الجمعة، أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، للإدلاء بشهادة خلف أبواب مغلقة بشأن علاقته برجل الأعمال الراحل والمدان في قضايا اعتداءات جنسية جيفري إبستين. ويُتوقع أن تتسم الجلسة بتوتر سياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين الحلفاء للرئيس دونالد ترامب

وأكد رئيس لجنة الرقابة، النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي جيمس كومر، أن كلينتون وزوجته غير متهمين بارتكاب مخالفات، غير أنهما مطالبان بالإجابة عن أسئلة تتعلق بصلات إبستين بمؤسستهما الخيرية. وكان الزوجان قد وافقا على الإدلاء بشهادتيهما قرب مقر إقامتهما الرئيسي في تشاباكوا بولاية نيويورك، بعد تهديد مجلس النواب بإحالتهما بتهمة ازدراء الكونغرس في حال رفض التعاون، في خطوة حظيت بدعم بعض الديمقراطيين.

وتأتي جلسة كلينتون، المقررة عند الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد يوم من إفادة زوجته، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، أمام اللجنة نفسها، إذ قالت إنها لا تتذكر أنها التقت إبستين، مؤكدة أنها لا تملك معلومات بشأن الجرائم الجنسية المنسوبة إليه.

ورغم أن كلينتون نفى ارتكاب أي مخالفات وأعرب عن أسفه لارتباطه بإبستين، فإن سجلات سابقة أظهرت أنه سافر مرات عدة على متن طائرة الأخير الخاصة في أوائل الألفية، بعد مغادرته البيت الأبيض، كما تضم دفعة من ملايين الوثائق التي أفرجت عنها وزارة العدل صوراً له برفقة نساء حُجبت ملامح وجوههن.

ويتهم آل كلينتون الجمهوريين بإدارة تحقيق ذي دوافع حزبية يهدف إلى حماية ترامب، مشيرين إلى أن أطرافاً أخرى في التحقيق سُمح لها بتقديم إفادات مكتوبة من دون المثول شخصياً أمام اللجنة. في المقابل، يدعو الديمقراطيون إلى استدعاء ترامب أيضاً، إذ يرد اسمه مراراً في الملفات المرتبطة بإبستين. وكان ترامب قد أقام علاقات اجتماعية مع إبستين خلال تسعينيات القرن الماضي وبدايات الألفية، قبل إدانة الأخير عام 2008 بتهمة استدراج قاصر لأغراض الدعارة.

كما يتهم الديمقراطيون وزارة العدل في إدارة ترامب بحجب سجلات تتعلق بامرأة اتهمت ترامب بالاعتداء الجنسي عليها عندما كانت قاصراً. وتقول الوزارة إنها تراجع المواد المعنية وستنشرها إذا كان ذلك مناسباً، مؤكدة في الوقت نفسه أن بعض الوثائق التي سبق الإفراج عنها تتضمن ادعاءات غير مثبتة، وأن السلطات لم توجه أي اتهام جنائي لترامب على صلة بإبستين.

