أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الحديث الآن عن جدول زمني محتمل لتسوية الصراع في أوكرانيا لا طائل منه، وقال للصحافيين، اليوم الاثنين، بشأن ما إذا كانت هناك فرصة للتوصل لتسوية الصراع في أوكرانيا بحلول عيد الميلاد كما يرغب الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "لن أتحدث عن أي جدول زمني، فهذا الحديث الآن عن مثل هذا الجدول سيكون أمراً لا طائل منه".

وأشار إلى أن موسكو تتوقع أن تقدم الولايات المتحدة رؤية لتسوية سلمية في أوكرانيا بعد إجراء مباحثات مع الأوروبيين والأوكرانيين. وأضاف: "واشنطن لا تناقش مع موسكو مقترحات التسوية التي تتم مناقشتها مع كييف حالياً"، نافياً أن يكون فريق المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف قد ناقش مع موسكو مقترحات التسوية التي تمت مناقشتها مع كييف في برلين.

وأثنى على جهود إدارة ترامب، واصفاً إياها بـ"الجهود الصادقة" للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. في الوقت نفسه، أكد بيسكوف أن "مسألة الضمانات المتعلقة بعدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) هي مسألة رئيسية وجوهرية ويجب أن تخضع لنقاش خاص مقارنة بالقضايا الأخرى". وعُقدت مفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية في برلين مساء أمس الأحد، حيث نوقشت خطة من 20 بنداً. وحضر الاجتماع ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. واستمرت هذه المحادثات نحو خمس ساعات، بينما أعلن ويتكوف لاحقاً عن إحراز تقدم دون أن يُفصح عنه، علماً أن المفاوضات تتابع اليوم.

وبرزت في الأيام الأخيرة من قبل روسيا ما يُشبه الاعتراضات على التعديلات الأوكرانية والأوروبية على خطة ترامب للسلام في أوكرانيا، فقد رجح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية بالكرملين يوري أوشاكوف ألا تقدم المقترحات الأوروبية والأوكرانية "مساهمة إيجابية في عملية التسوية"، محذراً من أن موسكو ستعترض بشدة في حال إدراج تلك المقترحات في خطة السلام الأميركية. وقال أوشاكوف في حوار مع الصحافي الروسي بافل زاروبين، بُث مساء أمس الأحد عبر قناة "روسيا 1" الحكومية: "أعتقد أن مساهمة الأوكرانيين والأوروبيين في هذه الوثائق لن تكون بناءة على الأرجح، ونحن لم نطلع عليها بعد".

وأكد أن روسيا "ستعترض بشدة إذا ما أُدرجت مقترحات كييف وبروكسل للتسوية الأوكرانية في خطة السلام"، مضيفاً "إذا طرأت تعديلات من ذلك القبيل، فستكون لدينا اعتراضات شديدة، لأننا أوضحنا موقفنا بوضوح تام"، وشدد على أنه قد تكون هناك بعض البنود غير المقبولة لدى بلاده على الإطلاق، بما في ذلك ما يتعلق بقضية الأراضي.

ورداً على سؤال للصحافي الروسي عما إذا كان يقصد ما يسمى منطقة منزوعة السلاح في جمهورية دونيتسك، قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية: "ليس هذا فقط، لقد ناقشنا مسألة الأراضي بشكل مكثف هنا في موسكو مع الأميركيين، وهم يعرفون موقفنا ويفهمونه أيضاً". وأكد أوشاكوف أن روسيا لم تبحث قط تسوية النزاع في أوكرانيا على غرار التسوية الكورية، معتبراً أن زيلينسكي "سيفشل فشلاً ذريعاً، وبنسبة مليون بالمائة، في استعادة شبه جزيرة القرم وتحقيق انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".

وأعلنت كييف في وقت سابق أن مجموعة التفاوض الأوكرانية قدمت للجانب الأميركي تعديلاتها على خطة التسوية الأميركية المكونة من 20 بنداً، حيث تم الإبقاء على عدد من البنود دون تغيير وتمت مراجعة بعضها فقط لمعالجة قضايا الأراضي ووضع محطة زابوريجيا النووية.