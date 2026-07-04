- آندي بيرنهام، المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الوزراء في بريطانيا، يستبعد الدعوة لانتخابات عامة مبكرة، ملتزماً ببرنامج حزب العمال الانتخابي ودعم أوكرانيا. - يُتوقع أن يتولى بيرنهام قيادة حزب العمال وتشكيل الحكومة قريباً، بعد استقالة كير ستارمر، مع التركيز على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. - بيرنهام يدعم إصلاح نظام الاقتراع البريطاني لتعزيز التعاون السياسي، ويسعى لإقناع حزبه بتضمين التزام بالإصلاح الانتخابي في البرنامج المقبل.

استبعد آندي بيرنهام؛ الأوفر حظّاً لتولّي رئاسة الوزراء في بريطانيا، الجمعة، الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، متعهداً بالالتزام بالبرنامج الانتخابي لحزب العمال، وبمواصلة دعم أوكرانيا.

ويُتوقع أن يتولّى بيرنهام، وهو المرشح الوحيد حالياً لخلافة كير ستارمر الذي استقال من زعامة الحزب ورئاسة الحكومة الشهر الماضي، قيادة حزب العمال (يسار الوسط) وتشكيل الحكومة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وخلال جلسة "اسألني أيّ شيء" على منصة "ريديت"، أجاب رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق عن أسئلة تناولت قضايا عدة، بدءاً من الإصلاح الانتخابي إلى السياسة الخارجية.

وفي ما يتعلّق بالحرب في أوكرانيا، قال بيرنهام إنه سيقدّم لكييف مستوى الدعم نفسه الذي قدّمه ستارمر، مشيراً أيضاً إلى رغبته في مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وعندما سُئل عن احتمال الذهاب إلى انتخابات عامة فورية، أجاب "كلا"، مؤكداً أنه سيعمل وفق "برنامج 2024 الانتخابي"، الذي قاد حزبه إلى فوز كاسح في ذلك العام، علماً أن الانتخابات المقبلة ليست مقرّرة قبل عام 2029.

وفي جلسة "ريديت"، أشار بورنهام أيضاً إلى أنه لا يزال يؤيّد إصلاح نظام الاقتراع البريطاني القائم على مبدأ "الفائز الأول"، والذي استفاد منه تاريخياً الحزبان الرئيسيان في البلاد. وقال "أنا مؤيد قوي للإصلاح الانتخابي، لأنني أعتقد أنه سيساعد على الانتقال إلى سياسة أكثر تعاوناً، وأقل تركيزاً على تسجيل النقاط السياسية وأكثر اهتماماً بحلّ المشكلات". وأضاف "سأسعى إلى إقناع حزبي بضرورة تضمين البرنامج الانتخابي المقبل التزاماً بالإصلاح الانتخابي".

(فرانس برس)