بيرنهام يرفض اعتبار الحرب على إيران "خطأ استراتيجياً"

- استمرار نهج السياسة الخارجية: أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام على مواصلة نهج سلفه كير ستارمر بشأن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مع التركيز على مصالح بريطانيا، دون توضيح موقفه من تأثير الحرب على الاقتصاد والعلاقات الدولية. - العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل: وصف بيرنهام اتصاله الأول مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "دافئ"، مشددًا على المواقف البراغماتية، ولم يوضح موقف حكومته من العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين. - الدعم لأوكرانيا والسياسة الداخلية: تعهد بيرنهام بدعم أوكرانيا ضد روسيا، ورفض الدعوة لانتخابات مبكرة قبل 2029، مركزًا على إعادة البلاد إلى وضعها الصحيح.

لا تبتعد رؤية رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، تجاه الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حتى الآن، عن السياسة التي انتهجها سلفه المستقيل كير ستارمر

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التداعيات الدولية والمحلية للحرب على إيران التي يرفض بيرنهام اعتبارها خطأ استراتيجياً؟ هل يرى بيرنهام أن استخدام القواعد البريطانية من قبل الجيش الأميركي لشن عمليات داخل إيران يمثل مشاركة في الحرب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

. ففي أول مقابلة تليفزيونية بعد توليه منصبه الاثنين الماضي، وصف بيرنهام نهج ستارمر تجاه هذه الحرب بأنه "صائب"، متعهداً بأنه سيضع دائماً "مصالح بريطانيا في المقام الأول".

ورفض بيرنهام في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بُثت اليوم الاثنين، اعتبار الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران "خطأ استراتيجياً" رغم تداعياتها الدولية والمحلية. علماً أن العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب

موقف لا يتعدى القلق

وستارمر، شابها توتر قبل إعلان الأخير استقالته الشهر الماضي، على خلفية الحرب على إيران ​والهجرة والطاقة وغيرها من الملفات.

رغم ذلك قال بيرنهام للصحافية لورا كوينسبيرغ من "بي بي سي"، إنه "كان لديه قلق" تجاه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، بينما كانت واشنطن وطهران تجريان مفاوضات للتوصل إلى حل سلمي. وأكد أنه عندما كان عمدة لمدينة مانشستر الكبرى (قبل عودته إلى البرلمان في يونيو/ حزيران الماضي ثم تسلمه رئاسة الوزراء)، عبر هو وغيره من الأصوات في العالم عن "قلق" من التصعيد العسكري. غير أنه عندما سئل عما إذا هذا القلق لا يزال يساوره "الآن" في ظل تأثير الحرب على الاقتصاد وارتفاع الأسعار وتردي العلاقات مع إيران، تفادى الإجابة. وكرر كلامه عن أنه "كان هناك قلق من تصعيد الصراع"، وأن "بريطانيا عبرت في حينه" للأميركيين عن هذا القلق.

رفض بيرنهام الرد على سؤال عما إذا كان سيأمر بالرد على إيران في حال مهاجمتها أهداف بريطانية عسكرية

كذلك رفض بيرنهام الرد على سؤال عما إذا كان سيأمر بالرد على إيران في حال مهاجمتها بريطانيا أو أهدافا بريطانية عسكرية، مشدداً على أنه "لن يخمن بشأن السيناريوهات المحتملة". وسبق أن هددت إيران بأنها ستهاجم أهدافاً لأي دولة تشارك في الحرب الأميركية عليها بما فيها بريطانيا. وجاء التهديد بعد أن جدد بيرنهام، الأسبوع الماضي، موافقة لندن على استخدام الجيش الأميركي القواعد البريطانية في شن ما وصفها بـ"عمليات دفاعية" داخل إيران، مبقياً على القرار الذي اتخذه ستارمر في هذا الشأن. وفي هذا السياق رأى بيرنهام خلال المقابلة أن نهج ستارمر كان "صائباً" لأنه "لم يشرك قوات بريطانية في الحرب، ما (من شأنه أن) يعرضها للخطر". وأشار إلى أن موقف بريطانيا هو الدفاع عن حلفائها، في إشارة إلى الدول الخليجية التي تتعرض لاعتداءات إيرانية.

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يُذكر أن مجموعة "تحالف أوقفوا الحرب" البريطانية، أكدت أن بريطانيا "مشاركة في الحرب"، واصفة مزاعم الحكومة البريطانية حول قولها "لا" لترامب بأنها "جزء من حملة تضليل". وقالت منسقة التحالف ليندسي جيرمان، في حوار مع "العربي الجديد" سيُنشر يوم غد الثلاثاء، إن استخدام الطائرات الحربية الأميركية للقواعد البريطانية "جزء من الحرب وليس دفاعاً عن النفس"، عازية ذلك بأن الطائرات "تشن عمليات هجومية داخل إيران". موقف الحرب على إيران حالياً، وفق بيرنهام، "صعب ومثير للتحديات". وقال إن هناك "حاجة إلى خفض التصعيد"، وأنه يضم صوته إلى أصوات الزعماء في أنحاء العالم الذين يدعون إلى ذلك.

ما موقف بيرنهام من العلاقة مع ترامب؟

على صعيد آخر، وصف رئيس الوزراء البريطاني أول اتصال بينه وبين الرئيس الأميركي منذ توليه منصبه، بأنه كان "دافئاً فعلاً". واعتبر المكالمة الهاتفية، التي جرت يوم توليه رئاسة الحكومة واستمرت 15 دقيقة بمثابة "اتصال مبدئي"، مضيفاً أنه ينبغي الانتظار لنرى "كيف تسير الأمور". وأكد بيرنهام أنه "سينتقد" الرئيس الأميركي إن تطلب الأمر ذلك، وإذا كان الانتقاد "يخدم المصالح الوطنية". غير أنه عبّر عن اعتقاده بضرورة "اتخاذ مواقف براغماتية" انطلاقاً من هذه المصالح.

ورداً على سؤال بشأن مدى ثقته في ترامب، لمح إلى أنه من السابق لأوانه تحديد ذلك. وقال "إنها مكالمة واحدة، وكانت جيدة"، داعياً إلى عدم استباق الأحداث. وبينما تعهّد بأن "يقول الشيء الصحيح المعبر عن آراء الناس" في بريطانيا، فقد دعا إلى الواقعية "والعيش في العالم الذي نحن فيه". ورأى أن قوته "تكمن في البقاء قريباً من الناس، وعلى مقربة من الجمهور، وهذا لن يتغير بعد أن أصبحت رئيساً للوزراء".

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ورغم أن الغضب داخل حزب العمال الذي يتزعمه بيرنهام بسبب العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين كانت أحد أسباب رحيل ستارمر، لم يتطرق بيرنهام، في لقائه مع "بي بي سي"، إلى موقف حكومته من هذا العدوان. وكان بيرنهام قد بث على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أيام من توليه زعامة حزب العمال ورئاسة الحكومة، مقطع فيديو يعترف فيه بأن موقف الحزب من الحرب الإسرائيلية (منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023) في البداية "لم يكن صائباً"، مشيراً إلى "المعاناة العميقة" التي يعيشها سكان قطاع غزة. لكنه في الوقت نفسه لم يحمّل إسرائيل المسؤولية عنها رغم إقراره بأنها مستمرة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

تعهّد بيرنهام بمساندة أوكرانيا في حربها ضد روسيا

أما على صعيد أوروبا، فقد تعهّد بيرنهام بمساندة أوكرانيا في حربها ضد روسيا. ووصف الدعم البريطاني لكييف بأنه "ثابت". وعلى الصعيد الداخلي، رفض بيرنهام، خلال المقابلة التي أجريت في مقر رئاسة الحكومة الجديد "10 شمال"، الواقع في مانشستر شمالي البلاد، الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة قبل عام 2029. وقال إنه يستبعد الفكرة لأنه "لا يعتقد أن الناس يريدونها". وأضاف أن تركيزه ينصب الآن على "إعادة البلاد إلى وضعها الصحيح". وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها رئيس الوزراء الجديد عن موقفه من الانتخابات المبكرة.