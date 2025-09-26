بيربوك قبيل خطاب نتنياهو: ضم الضفة الغربية محظور ويجب وقف حرب غزة

قبيل إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شددت رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك على المبادئ الأساسية لميثاق المنظمة الدولية، مؤكدة على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، ورفض المخططات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة، وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في نيويورك: "الضم محظور، كما يحظر القانون الإنساني الدولي استخدام المساعدات الإنسانية سلاح حرب".

وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار في حرب غزة "من أجل إطلاق سراح الرهائن وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة". وأضافت بيربوك أن ميثاق الأمم المتحدة وموقف أغلبية أعضائها واضحان: "لكل دولة في هذا العالم الحق في تقرير المصير"، مشيرة إلى أن أحد أوائل قرارات المنظمة الأممية في القرن العشرين أكد بالفعل "حق الفلسطينيين في العيش بسلام في دولتهم إلى جانب دولة إسرائيل، التي يجب أن تتمتع أيضا بالأمن"، واصفة هذا المبدأ بأنه "أساسي للأمم المتحدة ومُلزِم لكل رئيس دولة وحكومة، لأن الميثاق ينطبق على جميع الدول".

وامتنعت بيربوك عن التنبؤ بما إذا كان نتنياهو سيعلن ضما كاملا للضفة الغربية، وقالت: "لا أستطيع قول شيء في هذا الشأن، لا أستطيع التنبؤ بذلك"، معيدة للأذهان أن خطاب نتنياهو العام الماضي أمام الأمم المتحدة أعقبه تصعيد في الهجمات على لبنان.

وفي ظل اعتراف عدد متزايد من الدول بدولة فلسطينية، وهو ما ينتقده نتنياهو بشدة، رجحت بيربوك أن تكون كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي "مكثفة للغاية"، مشيرة إلى أن الأيام الأخيرة شهدت مواقف واضحة من قادة دول وحكومات على منصة الأمم المتحدة، إلا أنها لم تذكر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالاسم، مضيفة أن نيويورك "هي المكان الذي يرغب الجميع في الوجود فيه حاليا".

كما رحبت بيربوك بالمقترح الجديد الذي قدّمه ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط، مؤكدة أن وضع خطة سلام شاملة يعد من أهم المشروعات التي يتعين على الأمم المتحدة مواصلة العمل عليها، وقالت: "كل مقترح في هذا الصدد ضروري بالطبع". ويتوقع أن يهاجم نتنياهو قادة دول غربية على خلفية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ قال أمس الخميس خلال توجهه إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي لكبار القادة في الأمم المتحدة: "سأدين أولئك القادة الذين بدلاً من إدانة القتلة والمغتصبين وحارقي الأطفال، يريدون منحهم دولة في قلب إسرائيل"، على حد زعمه.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)