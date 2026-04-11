بيتر ماغيار... ابن النظام المجري الذي خرج عليه ويأمل قيادته

- بيتر ماغيار، الذي كان جزءًا من النظام الذي بناه فيكتور أوربان، ينافس الآن على رئاسة الحكومة في المجر، مما يمثل تحولًا دراميًا في السياسة الأوروبية. زواجه من جوديت فارغا وضعه في قلب السلطة، لكن انتهى بالطلاق في عام 2023 بسبب التوترات الشخصية والسياسية. - في عام 2024، انفجرت فضيحة سياسية كبيرة تتعلق بعفو عن رجل متورط في التستر على اعتداءات جنسية، مما أدى إلى استقالة الرئيسة السابقة ووزيرة العدل فارغا. أسس ماغيار حزب "تيسا"، مستفيدًا من الاحتجاجات ضد الفساد. - يسعى ماغيار إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية، مع تحسين العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. يمثل صعوده امتدادًا نقديًا للنظام السابق، مع تحديات تتعلق بالعلاقات مع روسيا والولايات المتحدة.

في مشهد سياسي غير مسبوق في المجر منذ صعود فيكتور أوربان إلى السلطة قبل أكثر من عقد ونصف العقد، ينافس يوم غد الأحد بيتر ماغيار (45 سنة)، أوربان، على رئاسة الحكومة، آملاً بفوز تاريخي، ليجسّد واحدة من أكثر التحولات درامية في السياسة الأوروبية المعاصرة، رجل يخرج من قلب النظام الذي بناه أوربان، ثم يسعى إلى إسقاطه عبر صناديق الاقتراع.

وُلد ماغيار في 16 مارس/ آذار عام 1981 في المجر، وعاش طفولته في مرحلة انتقال البلاد من الإرث الشيوعي إلى بناء دولة أخرى. وهو خريج قانون، بدأ مساره داخل مؤسسات الدولة والشركات العامة، حيث عمل في مواقع إدارية وتقنية قرّبته من دوائر الحكم من دون أن يدخله إلى مركز القرار السياسي.

هذا الموقع "الرمادي" بين الداخل والخارج جعله يعرف الدولة من الداخل، لكنه ظل خارج الدائرة الضيقة لصناعة القرار، وهو ما شكّل لاحقاً أحد مصادر توتره مع النظام السياسي القائم.

الزواج داخل قلب السلطة… ثم الانفصال

تعزز موقع ماغيار داخل النخبة عبر زواجه من القانونية جوديت فارغا، إحدى أبرز شخصيات الحكومة وركيزة قانونية في مشروع حزب فيديز الحاكم (بقيادة أوربان) السياسي. هذا الزواج وضعه في قلب شبكة السلطة في بودابست، حيث تتداخل العلاقات الشخصية مع البنية السياسية الحاكمة.

لكن هذا الارتباط لم يترجم إلى نفوذ سياسي مباشر. فقد بقي ماغيار في مواقع إدارية داخل بيروقراطية دولة أوربان، بينما كانت فارغا تتقدم في هرم السلطة حتى أصبحت وزيرة للعدل. ومع تصاعد الضغوط السياسية وتراكم الخلافات داخل الدائرة المقرّبة من الحكم، انتهى الزواج لاحقاً بالطلاق عام 2023، في سياقٍ تداخلت فيه التوترات الشخصية مع الانقسامات السياسية داخل النخبة الحاكمة.

قضية العفو: الشرارة التي فجّرت النظام

في عام 2024 انفجرت واحدة من أكبر الفضائح السياسية في عهد أوربان، حين كُشف أن الرئيسة السابقة للمجر كاتالين نوفاك (أول امرأة وصلت إلى المنصب) منحت عفواً رئاسياً لرجل تورط في التستر على اعتداءات جنسية داخل دار أيتام. القضية أثارت صدمة واسعة في المجتمع المجري، ليس فقط بسبب خطورة الجريمة المرتبطة بها، بل لأن القرار اعتُبر جزءاً من منظومة أوسع من التواطؤ المؤسسي داخل الدولة.

تحت ضغط الشارع والرأي العام، استقالت نوفاك من منصبها، لتصبح أول رئيسة مجرية تُجبر على مغادرة منصبها بسبب فضيحة أخلاقية بهذا الحجم. كما أدت التداعيات إلى استقالة وزيرة العدل فارغا، التي كانت قد وقّعت أو مررت الإجراءات القانونية المرتبطة بملف العفو، ما وضعها في قلب العاصفة السياسية وانتهى بها الأمر إلى الانسحاب من الحياة السياسية. ولعب ماغيار دوراً في تسريب اتصالات تتعلق بالقضية، عبر تسجيل محادثات خاصة لزوجته السابقة تتعلق بوجود شبهات فساد داخل دوائر الحكم، ثم نشر لاحقاً مواد استخدمها لتوجيه اتهامات إلى مستويات عليا في الحكومة بسوء إدارة السلطة. هذه التطورات لم تكن مجرد فضائح شخصية، بل فجّرت صراعاً داخلياً داخل النخبة الحاكمة، حيث تحوّل ماغيار من عضو سابق في الدائرة القريبة من السلطة إلى مصدر تسريبات يهدّد شرعية النظام.

في ما يخصه، شكّلت فضيحة العفو لحظة انعطاف حاسمة، إذ خرج إلى العلن في احتجاجات 2024، معتبراً أن ما حدث يعكس خللاً بنيوياً في منظومة الحكم. ومع تصاعد الأزمة، انتقل من موقع "الشاهد من الداخل" إلى "المسرّب السياسي"، ودخل في خلافات حادة مع شخصيات نافذة داخل حزب فيديز، من بينها الوزير والنائب غيرغلي جولياس، ذراع أوربان الضاربة في مطابخ الحكم.

قبل عامين، أسس ماغيار حزب "تيسا" (حزب الاحترام والحرية)، الذي سرعان ما تحول إلى قوة سياسية صاعدة اعتمدت على موجة احتجاج ضد الفساد وتراجع الثقة بالمؤسسات، واستقطب محافظين ساخطين، وليبراليين محبطين، وطبقة وسطى مثقلة بالأزمات، إلى جانب الشباب في المدن، ليعيد تشكيل المشهد السياسي حول مواجهة بين نظام قديم ورجل خرج من داخله.

ماغيار نحو السلطة: شرعية من قلب النظام نفسه

في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة، يتجه بيتر ماغيار إلى برنامج يركز على إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز الشفافية، واستعادة ثقة القضاء، مع إعادة ضبط العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من التوتر مع بروكسل. لكن هذا الصعود يضعه أمام مفارقة مركزية، إذ لا يمثل قطيعة مع النظام الذي خرج منه، بل امتداداً نقدياً له، ما يجعله في موقع قوة وفي الوقت نفسه تحت اختبار دائم لقدرته على تفكيك البنية التي أنتجته. وهكذا يتحول إلى حالة سياسية نادرة في أوروبا: زعيم خرج من قلب السلطة ثم استخدم معرفته الداخلية لإعادة تعريفها أو تهديدها من داخلها.

ويبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان سينجح في إعادة بناء نظام جديد فوق أنقاض القديم، أم أن استمرار البنية نفسها سيكون ممكناً عبره، ولكن بوجه مختلف. كما تظل مسألة إعادة ضبط العلاقة مع روسيا، التي رسّخها أوربان بعمق داخل مفاصل الحكم، أحد أبرز التحديات، إلى جانب مراقبة اتجاه العلاقة مع واشنطن، التي أبدت في مراحل سابقة تفضيلاً لاستمرار أوربان في السلطة. وبين هذه التوازنات، تبقى بودابست أمام مرحلة اختبار حاسمة لمستقبل حكمها وموقعها داخل أوروبا وعلى ضفاف الدانوب.