- أكد حلف الناتو التزامه بالدفاع الجماعي وفق المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، وزيادة استثمارات الدفاع الأوروبية والكندية بأكثر من 139 مليار دولار بحلول 2025 لمواجهة تهديدات روسيا والإرهاب. - أعلن الناتو عن مشتريات دفاعية بقيمة 50 مليار دولار، مع تعزيز التعاون الصناعي والدفاعي بين الأعضاء، وتطوير القدرات النووية والتقليدية والصاروخية، والاستثمار في التقنيات المتطورة. - دعم الناتو الثابت لأوكرانيا بتقديم 70 مليار يورو من المساعدات العسكرية، وشدد على منع إيران من امتلاك سلاح نووي واحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.

أكد البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المنعقدة في أنقرة، اليوم الأربعاء، تجديد الحلف التزامه بالدفاع الجماعي بموجب المادة الخامسة، وإعلان مشتريات جديدة تتجاوز 50 مليار دولار، إلى جانب مساعدات لأوكرانيا تصل إلى 70 مليار يورو.

التزام بالدفاع الجماعي

وصدر البيان الختامي للقمة، ونُشر عبر الموقع الرسمي للحلف، وجاء فيه: "نحن رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي نجتمع في أنقرة لنؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بالدفاع الجماعي بموجب المادة 5 من معاهدة واشنطن". وأضاف أن "أي اعتداء على دولة هو اعتداء على الجميع، ونؤكد التزامنا بنهجنا الشامل للردع والدفاع. ولمواجهة التهديد طويل الأمد الذي تشكله روسيا على الأمن والاستقرار الأوروبي الأطلسي، والتهديد المستمر للإرهاب، يفي الحلفاء بالتزاماتهم الدفاعية بموجب معاهدة لاهاي". وأوضح البيان أنه "في عام 2025 زاد الحلفاء الأوروبيون وكندا استثماراتهم في متطلبات الدفاع الأساسية بأكثر من 139 مليار دولار، ويسهمون في توفير القدرات التي يحتاج إليها الحلف".

وكشف البيان عن مخرجات القمة بالقول: "اليوم في أنقرة نعلن مشتريات جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، ونلتزم بتوسيع قدراتنا التصنيعية الجماعية، والعمل مع القطاع الصناعي لتسريع وتيرة الابتكار، وسنواصل جهودنا لإزالة الحواجز التجارية الدفاعية بين الحلفاء، والاستفادة من شراكات الناتو لتعزيز عمق الصناعات الدفاعية والتعاون فيها".

اقتصاد دولي الإنفاق الدفاعي لأعضاء حلف الناتو يتجاوز 1.8 تريليون دولار في 2026

وعن مستقبل الحلف في ظل الخلافات الأوروبية الأميركية، قال البيان: "نبني المستقبل، أوروبا أقوى في حلف ناتو أقوى، حيث يضطلع الحلفاء الأوروبيون وكندا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، بمسؤولية أكبر عن دفاع الحلف". وأضاف: "يعتمد ردع الناتو ودفاعه على مزيج مناسب من القدرات النووية والتقليدية والصاروخية، مدعوماً بأصول فضائية وسيبرانية، وملتزمون بالحفاظ على تفوقنا القتالي، نستثمر في قدرتنا على نشر قواتنا المسلحة وتمكينها ودعمها، وتحقيق أهداف قدراتنا في جميع المجالات، بما في ذلك الضربات الدقيقة العميقة، والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، والأنظمة غير المأهولة، والتقنيات المتطورة، والقدرات الاستخبارية". وشدد الناتو في بيانه بالقول: "نعمل على تطوير سحابة عمليات حربية عابرة للأطلسي قابلة للتشغيل البيني، ونعتمد نماذج ذكاء اصطناعي متطورة".

الملف الإيراني وهرمز

وفي ما يتعلق بالملف الإيراني، اكتفى البيان الختامي للناتو بالقول: "يواصل الحلف الاستجابة والتكيف مع المنافسة الاستراتيجية، وعدم الاستقرار المتفشي، والتهديدات الهجينة، والصدمات المتكررة التي تشكل بيئتنا الأمنية الأوسع، ويؤكد الحلفاء مجدداً ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، ويدعونها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز".

"دعم ثابت" لأوكرانيا

وفي ما يخص الدعم الأوكراني، قال "ناتو": "تسهم أوكرانيا في الأمن عبر الأطلسي، ويقف الحلفاء صفاً واحداً في دعمهم الثابت لأوكرانيا في الدفاع عن حريتها وسيادتها وسلامة أراضيها، حيث يمول الحلفاء الأوروبيون وكندا حالياً الغالبية العظمى من المساعدات الأمنية لأوكرانيا عبر قنوات ثنائية ومتعددة الأطراف". وأضاف البيان: "يؤكد الحلفاء ضرورة أن يكون هذا الدعم عادلاً وقابلاً للتنبؤ ومستداماً على المدى الطويل، ويتعهد الحلفاء العام الحالي بتقديم 70 مليار يورو من المعدات العسكرية والمساعدات والتدريب لأوكرانيا، ويؤكدون التزاماتهم السيادية بالحفاظ على مستويات مماثلة على الأقل في العام المقبل، ولهذا الغرض نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي تقديم تمويل متعدد السنوات لأوكرانيا من خلال قرض دعم أوكرانيا".

وختم الحلف بيانه بالقول: "يواصل الحلف الاستجابة والتكيف مع المنافسة الاستراتيجية، وعدم الاستقرار المتفشي، والتهديدات الهجينة، والصدمات المتكررة التي تشكل بيئتنا الأمنية الأوسع، ويؤكد الحلفاء مجدداً ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، ويدعون إيران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز".