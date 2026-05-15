بيان صيني خلال زيارة ترامب: لا مبرر لاستمرار الحرب ويجب فتح هرمز

- دعت الصين إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز سريعاً، مؤكدة ضرورة استعادة السلام والاستقرار في المنطقة. - خلال قمة بكين، عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ المساعدة في إعادة فتح المضيق وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لإيران، مشيراً إلى رغبته في إنهاء الحرب. - التقى ترامب وشي لمناقشة التوترات بين البلدين، بما في ذلك الحرب على إيران وأمن مضيق هرمز، وسط محاولات لاحتواء التوترات التجارية والجيوسياسية.

دعت الصين، اليوم الجمعة، إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز "في أسرع وقت ممكن"، وذلك على هامش القمة التي جمعت الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب في بكين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان رسمي، إن "الممرات البحرية يجب أن يُعاد فتحها في أسرع وقت ممكن استجابة لدعوات المجتمع الدولي"، مؤكدة ضرورة "إرساء وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن لتسهيل استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج". وشدد البيان على أنه "لا مبرر لاستمرار هذه الحرب التي ما كان يجب أن تندلع أصلاً".

وجاء البيان رداً على سؤال لصحافي حول ما إذا كان الرئيسان الصيني والأميركي قد تطرقا بشكل مباشر إلى إيران خلال مباحثاتهما التي جرت الخميس في بكين.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الصيني عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف ترامب: "لن أتحلى بمزيد من الصبر... يجب عليهم التوصل إلى اتفاق"، في إشارة إلى إيران، معتبراً أن "القادة الإيرانيين الذين نتعامل معهم عقلانيون"، ولفت إلى أن شي جين بينغ "ربما يكون لديه القدرة على التأثير على إيران".

كما أوضح أن الرئيس الصيني أبلغه بأنه "يرغب" في المساعدة لإنهاء الحرب، قائلاً إن شي "يريد رؤية التوصل إلى اتفاق"، مضيفاً أنه أبدى أيضاً رغبته في بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة. وأشار ترامب إلى أن شي "قدّم عرضاً بالفعل للمساعدة إذا استطاع ذلك بأي شكل"، مؤكداً أن الرئيس الصيني وافق على وقف تزويد إيران بالسلع العسكرية، من دون صدور تأكيد فوري من بكين بشأن هذه التصريحات.

وفي السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، أن القوات البحرية الإيرانية سمحت لسفن صينية بعبور مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مساء الأربعاء، بناءً على تنسيق بين طهران وبكين. والتقى ترامب وشي، الجمعة، لليوم الثاني والأخير من المحادثات في العاصمة الصينية، حيث استقبل الرئيس الصيني نظيره الأميركي في حدائق تشونغنانهاي في بكين.

وكان ترامب وشي قد عقدا الخميس قمة استمرت أكثر من ساعتين، تناولت ملفات التوتر بين البلدين، وفي مقدمتها تايوان، والحرب على إيران، وأمن مضيق هرمز، إضافة إلى التعاون التجاري وصفقات الطيران. وتأتي القمة وسط محاولات متبادلة لاحتواء التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، بعد أشهر من التصعيد التجاري والخلافات الجيوسياسية.

وتقيّد إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز، الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 شباط/فبراير الماضي، فيما فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية رغم سريان وقف لإطلاق النار تشوبه خروق منذ 8 نيسان/إبريل الماضي.

(فرانس برس، العربي الجديد)