- ركز الاجتماع الخامس عشر للجنة التقنية العسكرية في الناقورة على تعزيز التعاون العسكري بين لبنان وإسرائيل، مع التأكيد على أهمية تعزيز قدرات الجيش اللبناني لضمان الأمن في جنوب الليطاني، وتحديد السابع من يناير 2026 للاجتماع المقبل. - تم التأكيد على ضرورة التقدم السياسي والاقتصادي لتعزيز المكاسب الأمنية وترسيخ السلام الدائم، مع التركيز على التعاون الدولي لدعم الجيش اللبناني وتثبيت الاستقرار في الجنوب. - شهدت الفترة الأخيرة جهوداً دولية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مع محادثات لنزع سلاح "حزب الله"، ودعم المؤسسة العسكرية اللبنانية وإعادة الإعمار.

قالت السفارة الأميركية في بيروت، في بيان، إن أعضاء اللجنة التقنية العسكرية للبنان (الميكانيزم) عقدوا اليوم الجمعة اجتماعهم الخامس عشر في الناقورة، جنوبي لبنان، في إطار "مواصلة الجهود المنسّقة دعماً للاستقرار والتوصّل إلى وقف دائم للأعمال العدائية"، مضيفة أن المشاركين العسكريين قدموا "آخر المستجدات العملياتية، وركّزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين من خلال إيجاد سبل لزيادة التنسيق". وتابع البيان "أجمع المشاركون على أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، الضامن للأمن في قطاع جنوب الليطاني، أمر أساسي للنجاح".

ولفتت السفارة إلى أن المشاركين المدنيين في الاجتماع ركزوا "على تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، ودفع جهود إعادة الإعمار، ومعالجة الأولويات الاقتصادية. وأكّدوا أن التقدّم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية وترسيخ سلام دائم". ومضت قائلة: "معاً، أكد المشاركون مجدداً أن التقدّم في المسارين الأمني والسياسي يظل متكاملاً ويُعد أمراً ضرورياً لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للطرفين، وهم يتطلَعون إلى الجولة القادمة من الاجتماعات الدورية المقررة في العام 2026".

من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أولويةَ عودة سكان القرى الحدودية إلى قراهم ومنازلهم وأرضهم مدخلاً للبحث بكل التفاصيل الأخرى، وذلك خلال استقباله رئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمون كرم بعد عودته من اجتماع اللجنة، إذ وضعه في أجواء النقاش، كما جرى خلال الاجتماع عرض مفصل لما أنجزه الجيش اللبناني وجرى الاتفاق على السابع من يناير/كانون الثاني 2026 موعداً للاجتماع المقبل.

وعقدت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، في 4 ديسمبر الجاري، اجتماعاً بحضور مسؤولين مدنيين من الطرفين في مقر قوات الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) في بلدة الناقورة، بعدما كلّف عون السفير السابق لدى واشنطن سيمون كرم بترؤس الوفد اللبناني.

وكان ذلك الاجتماع أول لقاء مباشر وعلني من نوعه بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983، وشارك فيه عن الجانب الإسرائيلي المدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي أوري رازنيك. وخلال رئاسة جو بايدن، أجرى مسؤولون مدنيون من إسرائيل ولبنان محادثات حول الحدود البحرية بين البلدين، غير أنّ تلك المفاوضات كانت غير مباشرة رسمياً، ولم تُركز على قضايا أوسع في العلاقة. وتتألف لجنة الميكانيزم الخماسية من ممثلين عن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وأجرى مسؤولون فرنسيون وسعوديون وأميركيون، أمس الخميس، محادثات مع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في باريس، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على خريطة طريق تمهّد لتفعيل آلية نزع سلاح "حزب الله"، بحسب ما أفاد به دبلوماسيون مطّلعون وكالة رويترز. وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الدولية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية في عام 2024، وأنهى عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.

ومنذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوية على مواقع "حزب الله" في الجنوب، وصولاً إلى تنفيذ غارات داخل العاصمة بيروت، وسط تشكيك إسرائيلي متواصل في مدى جدية الجيش اللبناني بتنفيذ خطة نزع سلاح الحزب. وينتظر لبنان محطات مفصلية يُعوّل عليها لتثبيت الاستقرار في الجنوب ودعم المؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها الاجتماع الدولي في باريس اليوم الذي يبحث في ملفات عدّة، على رأسها الاعتداءات الإسرائيلية وسبل احتوائها، ودعم الجيش اللبناني، وإعادة الإعمار، والنهوض الاقتصادي، إضافة إلى ملف حصر السلاح بيد الدولة وآليات التحقق من ذلك، خاصة جنوب نهر الليطاني، إلى جانب الإصلاحات الشاملة.