بيان أميركي أوكراني يصف مفاوضات ميامي بـ"المثمرة والبنّاءة"

- رحّب الوفدان الأميركي والأوكراني بالمفاوضات المثمرة في ميامي مع الحلفاء الأوروبيين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث عُقدت سلسلة من الاجتماعات البناءة على مدار ثلاثة أيام. - قلل الكرملين من أهمية المحادثات، واعتبر التعديلات المقترحة على الخطة الأميركية غير مقبولة، رغم تعديلها بالتشاور مع كييف والاتحاد الأوروبي. - أكدت موسكو أن مبعوثها في الولايات المتحدة لتسلّم التعديلات، نافية التحضير لمفاوضات ثلاثية، بينما استمر الجانب الأوكراني في الاجتماعات مع الأميركيين.

رحّب الوفدان الأميركي والأوكراني، في بيان مشترك مساء الأحد، بالتبادلات "المثمرة والبناءة" التي جرت خلال المفاوضات في ميامي مع حلفاء أوروبيين بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا. وجاء في البيان، الذي نشره ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لدونالد ترامب، ورستم عمروف كبير المفاوضين الأوكرانيين، على منصة "إكس": "على مدار الأيام الثلاثة الماضية في فلوريدا، عقد الوفد الأوكراني سلسلة من الاجتماعات المثمرة والبنّاءة مع شركائه الأميركيين والأوروبيين".

وكان الكرملين قد قلل من شأن الآمال المعقودة على المحادثات، والتي جرت لليوم الثالث في المدينة الأميركية، إذ اعتبرت موسكو أن التعديلات المقترحة على الخطة غير مقبولة. وقدّمت واشنطن الشهر الماضي خطة تضم 28 نقطة لإنهاء الحرب، لكن الأوكرانيين وحلفاءهم الأوروبيين اعتبروا أن النسخة الأولى منها مواتية أكثر لموسكو، وذلك قبل تعديلها عقب التشاور مع كييف والاتحاد الأوروبي.

لكن من غير المرجح أن يقبل الكرملين هذه التعديلات، إذ وصفها بأنها "غير بنّاءة" استناداً إلى ما أصبح منها معروفاً علناً. وأكدت موسكو أن مبعوثها موجود في الولايات المتحدة لتسلّم التعديلات على الخطة ونقلها إلى الكرملين، نافية التحضير لإجراء مفاوضات ثلاثية. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لمحطة التلفزيون الحكومية إن الموفد الروسي كيريل دميتريف "يُفترض أن يتلقى معلومات عمّا أعدّه الأميركيون والأوروبيون" في شأن الخطة، وأن يُبلغ موسكو بذلك لاحقاً.

وعرضت وسائل الإعلام الحكومية الروسية مقطع فيديو يُظهر دميتريف لدى وصوله في موكب إلى نادي "شيل باي" الفاخر للغولف الذي يملكه المبعوث الأميركي لشؤون أوكرانيا ستيف ويتكوف، الشريك العقاري السابق لدونالد ترامب. أما كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف فقد كتب، في وقت سابق من الأحد، على منصات التواصل الاجتماعي: "اليوم الثالث من العمل في الولايات المتحدة. سنعقد اليوم، أنا ورئيس أركان الجيش الأوكراني أندري غناتوف، اجتماعاً جديداً مع الجانب الأميركي".

إلى ذلك، تحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية، أن الزعيمين ناقشا الأحد، الحرب في أوكرانيا، وملفات أخرى. وقالت متحدثة باسم داونينج ستريت: "أطلع رئيس الوزراء الرئيس على العمل الذي يقوم به تحالف الراغبين لدعم أي اتفاق سلام وضمان نهاية عادلة ودائمة للأعمال العدائية".

(رويترز، فرانس برس)