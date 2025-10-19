بوليفيا تختار اليوم رئيساً من اليمين بعد عقدين من حكم اليسار

- يتوجه الناخبون في بوليفيا إلى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية، حيث يختارون بين مرشحين يسعيان لمعالجة الأزمة الاقتصادية بعد حكم حزب "الحركة نحو الاشتراكية" الذي تعرض لهزيمة تاريخية بسبب الانقسامات الداخلية وغضب شعبي. - المرشحان خورخي كيروجا ورودريغو باز يعدان بإنهاء الشعبوية وإعادة هيكلة الاقتصاد، في ظل شلل اقتصادي ونقص الدولار وارتفاع التضخم إلى 23%، مما أثر على مدخرات المواطنين والواردات. - بوليفيا شهدت نمواً قوياً في عهد موراليس، لكن تراجع عائدات الغاز ونقص الاستثمار في الليثيوم أدى إلى أزمة اقتصادية حادة.

يتوجه الناخبون في بوليفيا إلى مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية حيث يقرر الناخبون أي مرشح، ما بين المحافظ والرأسمالي، يمكنه معالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بشكل أفضل، وذلك بعد ما يقرب من عقدين من الحكم لحزب "الحركة نحو الاشتراكية". وعانت الحركة نحو الاشتراكية، التي مزقتها الانقسامات الداخلية وتعرضت لغضب شعبي بسبب طوابير الوقود، من هزيمة تاريخية في انتخابات 17 أغسطس/آب الماضي.

وقدم كل من الرئيس السابق خورخي "توتو" كيروجا اليميني وعضو مجلس الشيوخ الوسطي رودريغو باز نفسيهما مرشَّحَين للتغيير، متعهدين بـ القطيعة مع الشعبوية المدمرة للميزانية التي هيمنت على بوليفيا تحت حكم حزب الحركة نحو الاشتراكية، الذي أسسه إيفو موراليس، زعيم نقابة مزارعي الكوكا الذي أصبح أول رئيس من السكان الأصليين في بوليفيا في عام 2006. والتصويت في جولة الإعادة إلزامي في بوليفيا ويحق لحوالي 7.9 ملايين مواطن التصويت.

وكان المرشحان اليمينيان، كيروجا وباز، تمكنا من اجتياز الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أغسطس الماضي على حساب اليسار الذي مُني بهزيمة قاسية يردها المراقبون لعدة أسباب أبرزها الصراع الداخلي بين الرئيس الحالي لويس آرسي، والرئيس السابق إيفو موراليس الذي دعا أنصاره إلى التصويت بورقة بيضاء بعدما رفضت المحكمة الدستورية ترشيحه بسبب تجاوزه الحد الدستوري للفترات الرئاسية، ما أدى إلى تسجيل نسبة أصوات بيضاء بلغت 19.1%، بحسب تقارير محلية. وتسبب الانقسام بين آرسي، الذي يُعتبر أكثر براغماتية، وموراليس، المتمسك بخطابه اليساري الأيديولوجي، في تفكك القاعدة الشعبية للحزب في بوليفيا وخلق حالة من التشتت والشك لدى الناخبين.

ويتعهد كل من كيروجا وباز بإنهاء سعر الصرف الثابت في بوليفيا وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وجذب الاستثمار الأجنبي. وتعاني بوليفيا الدولة الواقعة في جبال الأنديز، منذ عام 2023 شللاً بسبب نقص الدولار الأميركي، مما أدى إلى حجب وصول البوليفيين إلى مدخراتهم وإعاقة الواردات. وتبلغ قيمة العملة البوليفية (البوليفيانو) في السوق السوداء نصف سعر الصرف الرسمي. وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 23% الشهر الماضي، وهو أعلى معدل منذ عام 1991. كما تسبب نقص الوقود في شل حركة البلاد.

وشهدت بوليفيا أكثر من عقد من النمو القوي وتحسن وضع السكان الأصليين في عهد موراليس، الذي أمّم قطاع الغاز واستخدم العائدات في برامج اجتماعية قلصت نسبة الفقر المدقع إلى النصف. لكن الاستثمار المحدود في التنقيب أدى إلى تراجع عائدات الغاز، التي بلغت ذروتها في 2013، من 6,1 مليارات دولار إلى 1,6 مليار دولار العام الماضي. وفيما لا يزال الليثيوم، المورد الرئيسي الآخر، غير مُستغل، أوشكت العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الوقود والقمح والمواد الغذائية على النفاد.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)