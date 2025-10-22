بوليتيكو: سياسات ترامب تدفع نحو تقارب أوروبي على مستوى الاستخبارات

- تسارع بناء عملية استخبارية أوروبية مشتركة لمواجهة العدوان الروسي، مع دفن عقود من انعدام الثقة بين وكالات الاستخبارات الأوروبية، وسط تقلبات في الدعم الأميركي لحلفائها التقليديين. - الاتحاد الأوروبي يدرس إنشاء صلاحيات استخبارية أقوى على غرار وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بعد توقف إدارة ترامب عن تبادل المعلومات الاستخبارية مع كييف، مما دفع نحو تعميق التعاون الأوروبي. - تصدع الثقة عبر الأطلسي يدفع وكالات التجسس الأوروبية للتحرك بسرعة أكبر، مع مراجعة دقيقة لتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة، وسط مخاوف من تراجع موثوقية منصات صنع القرار مثل الناتو.

تحدثت صحيفة بوليتيكو الأميركية، اليوم الأربعاء، عن تسارع بناء عملية استخبارية أوروبية مشتركة لمواجهة العدوان الروسي، بسبب التقلبات الأميركية الجديدة في دعم حلفائها التقليديين، مشيرة إلى أن وكالات الاستخبارات في مختلف أنحاء أوروبا تدفن عقوداً من انعدام الثقة. وذكرت الصحيفة أن العديد من العواصم الأوروبية قامت، خلال العام الماضي، بضمّ مسؤولين استخباريين إلى مكاتب تمثيلها في بروكسل، في وقت بدأت وحدة الاستخبارات الداخلية التابعة للاتحاد الأوروبي بإحاطة كبار المسؤولين.

ووفق "بوليتيكو"، يدرس الاتحاد الأوروبي فكرة إنشاء صلاحيات أقوى على غرار وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي إيه)، وهي فكرة كانت تُعدّ في السابق غير واردة على الإطلاق. وتسارعت وتيرة الدفع نحو تعميق التعاون الاستخباري بحدّة، بعد أن أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

فجأة تبادل المعلومات الاستخبارية في ساحة المعركة مع كييف في مارس/ آذار الماضي. وقال مسؤول استخباري غربي للصحيفة، إن ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام لأنه جمع أجهزة الاستخبارات الأوروبية معاً. ومع ذلك، قال مصدر استخباري أوروبي للصحيفة، إنه في حين أن التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي أصبح الآن "في أفضل حالاته في التاريخ الحديث"، فإن الوكالات لا تزال تعمل في المقام الأول لصالح حكوماتها الوطنية.

وذكرت "بوليتيكو" أنها تحدثت مع سبعة مسؤولين في أجهزة الاستخبارات والأمن، الذين وصفوا كيف أن تصدّع الثقة عبر الأطلسي يدفع وكالات التجسس الأوروبية إلى التحرك بسرعة أكبر، وبقدر من التقارب غير المسبوق. ويأتي هذا جزءاً من إعادة نظر أوسع في الممارسات المتبعة، إذ بدأت أجهزة الاستخبارات الأوروبية أيضاً بمراجعة دقيقة للطريقة التي تتبادل بها المعلومات مع نظرائها الأميركيين. ويخشى المسؤولون من أن تتحوّل مراكز صنع القرار عبر الأطلسي، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى منصات أقل موثوقية لتبادل المعلومات الاستخبارية.

وفي السياق، قال الأمين العام المساعد السابق لشؤون التحديات الأمنية الناشئة في الناتو أنطونيو ميسيرولي، إن هناك شعوراً بأن التزام الولايات المتحدة بمشاركة المعلومات الاستخبارية التي تمتلكها، سواء داخل "الناتو" أو خارجه، قد يتراجع في الأشهر المقبلة". وللتغلب على انعدام الثقة، تسعى بعض وكالات التجسس الرائدة إلى إنشاء مجموعات من الدول الموثوقة، بدلاً من إدارة الأمور عبر بروكسل، وفق "بوليتيكو". ولطالما كافحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لبناء شراكات قوية في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية، ورأت القوى الاستخبارية الرئيسية في الاتحاد، فرنسا وهولندا وألمانيا، وحتى عام 2019 المملكة المتحدة، أن تبادل المعلومات الحساسة مع جميع دول الاتحاد الأوروبي لا يمثل أي قيمة، خوفاً من أن تقع في الأيدي الخطأ.