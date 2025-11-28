بوليتيكو: حل قد يكسر الجمود في محادثات الدفاع بين بريطانيا وأوروبا

- وصلت محادثات انضمام بريطانيا إلى برنامج دفاعي أوروبي إلى طريق مسدود بسبب التمويل، لكن المفاوضين يبحثون عن حلول بديلة لتجاوز الخلافات المالية قبل مهلة يوم الأحد. - يهدف برنامج "سايف" لتعزيز الأمن الأوروبي وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، مع رغبة الاتحاد الأوروبي في انضمام بريطانيا نظراً لحجم صناعتها الدفاعية، بينما تسعى بريطانيا لتحقيق فوائد أمنية واقتصادية. - تتفاوض بريطانيا للحصول على نسبة مشاركة أعلى في البرنامج، مع تفاؤل أوروبي بإمكانية التوصل لاتفاق قريباً، وسط استمرار المفاوضات لتحقيق علاقة بنّاءة بين الطرفين.

ذكر موقع بوليتيكو الأميركي، اليوم الجمعة، أن محادثات انضمام بريطانيا إلى برنامج دفاعي رئيسي للاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدود منذ أسابيع بسبب مسألة التمويل، مشيراً إلى أن المفاوضين ربما وجدوا مخرجاً، مع اقتراب مهلة يوم الأحد. وقال إن الطرفين يبحثان في نماذج دفع بديلة لتجاوز الخلاف حول تكلفة انضمام لندن إلى المشتريات المشتركة الممولة من برنامج الاتحاد الأوروبي للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو، وذلك وفقاً لدبلوماسي أوروبي مطلع على سير المفاوضات.

ونقل الموقع عن مسؤول بريطاني، طلب عدم الكشف عن هويته للحديث عن المحادثات الجارية، قوله: "نحن نحاول إيجاد حلّ، وأن نكون مرنين في نهجنا". ويهدف برنامج "سايف" للقروض مقابل أسلحة (مبادرة الإجراء الأمني لأوروبا) إلى إطلاق نهضة أمنية أوروبية، وتوفير قدر من الاستقلال عن الولايات المتحدة، ومنح القارة الأدوات اللازمة للدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان الروسي، وفق الموقع، الذي أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد انضمام المملكة المتحدة، نظراً إلى حجم صناعتها الدفاعية الكبير، وبريطانيا تريد بدورها الانضمام أيضاً، متوقعةً فوائد لصناعتها ولمستوى أمنها. لكن حتى الآن، لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن الأموال.

ومن الأفكار المطروحة خلال المحادثات، هو أن تتمكن المملكة المتحدة من تفادي "صدمة السعر" الناتجة عن دفع مبلغ كبير مسبقاً، وذلك عبر اعتماد نهج "الدفع بحسب المشاركة"، والذي يرتبط بمستوى مشاركة بريطانيا النهائي في البرنامج. ووفق "بوليتيكو"، يرغب الطرفان في التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الأحد، حتى تكون المملكة المتحدة حاضرة عندما تقدّم دول الاتحاد الأوروبي خطط إنفاقها للمفوضية في اليوم نفسه.

وبموجب برنامج "سايف"، لا يمكن للدول الخارجية أن تمثّل أكثر من 35% من قيمة منظومة الأسلحة، لكن المملكة المتحدة تفاوض للحصول على نسبة أعلى، كما تفاوض كندا من جهتها على اتفاقية مماثلة. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن المفاوضات مستمرة، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة ملتزمة بعلاقة واسعة وبنّاءة مع الاتحاد الأوروبي، وتعمل على تنفيذ الحزمة التي جرى الاتفاق عليها في قمة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار الماضي.

وأشار دبلوماسيان أوروبيان إلى أن المفوضية الأوروبية بدأت في الأيام الأخيرة تُظهر "تفاؤلاً أكبر" خلال إحاطاتها للسفراء في بروكسل، ما يشير إلى احتمال حدوث "تحول محتمل في المواقف"، في وقت قال المسؤول البريطاني: "نعتقد أننا في مرحلة الختام"، مشيراً إلى السعي للتوصل إلى اتفاق بحلول مهلة يوم الأحد. وتحدث دبلوماسي أوروبي عن إمكانية تعديل الدول الأعضاء عروضها بعد أن تتضح شروط مشاركة المملكة المتحدة، حتى بعد يوم الأحد.