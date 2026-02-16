- طلبت الشرطة البريطانية من الحكومة عدم نشر محادثات تتعلق بسفير المملكة المتحدة لدى واشنطن، بيتر ماندلسون، لتجنب تقويض تحقيق جنائي بشأن صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية. - يجرى تحقيق في سوء السلوك المزعوم لماندلسون، حيث كشفت مراسلات عن إرساله تفاصيل مناقشات مالية حكومية إلى إبستين. ماندلسون لم يُستجوب بعد، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفة. - يواجه ماندلسون مطالبات بإعادة مستحقاته بعد عزله بسبب صلاته بإبستين، وسط غضب في ويستمنستر وتسريبه معلومات أثناء عمله وزيراً.

أفاد موقع بوليتيكو الأميركي، اليوم الاثنين، بأن الشرطة البريطانية طلبت من الحكومة الامتناع عن نشر محادثة رئيسية سألت فيها سفير المملكة المتحدة لدى واشنطن بيتر ماندلسون عن صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق ما أكده شخصان مطلعان على المناقشات للموقع. وأشار إلى أن رئيس موظفي مكتب رئيس الوزراء آنذاك مورغان ماكسويني قام بإرسال بريد إلكتروني إلى ماندلسون يسأله فيه ثلاثة أسئلة حول علاقاته بإبستين، وذلك قبل تعيينه سفيراً في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وتضمنت هذه الرسائل التي أُرسلت بالنيابة عن رئيس الوزراء كير ستارمر، وكشفت عنها "بي بي سي" في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، أسباب استمرار ماندلسون بالاتصال بإبستين بعد إدانة الأخير عام 2008، بالإضافة إلى سبب إقامته في أحد منازل إبستين أثناء وجود الأخير في السجن. ووفق الموقع، تُعدّ هذه الرسائل إحدى الوثائق القليلة المتعلقة بتعيين ماندلسون، والتي طلبت شرطة العاصمة من الحكومة عدم نشرها في الوقت الراهن لتجنب تقويض تحقيق جنائي منفصل يجرى بشأن ماندلسون، وفقاً لما ذكره المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة أمور داخلية.

ورفض متحدث باسم شرطة العاصمة تأكيد التفاصيل عند تواصل الموقع معه للتعليق، لكنه قال إن الشرطة "تركز على عملية سريعة وشاملة". وأضاف: "يجرى تحقيق في سوء السلوك المزعوم في الوظيفة العامة، ومن الضروري اتباع الإجراءات القانونية الواجبة حتى لا يتأثر تحقيقنا الجنائي وأي مقاضاة محتملة". وأضاف: "في جزء من تحقيقاتنا، سنراجع المواد التي حددها مكتب مجلس الوزراء وقدمها لنا لتقييم ما إذا كان نشرها سيؤثر سلباً على تحقيقنا أو أي ملاحقة قضائية لاحقة. وسنعمل جنباً إلى جنب مع مكتب مجلس الوزراء لمراجعة الوثائق ذات الصلة خلال الأسابيع المقبلة. أما عملية تحديد الوثائق التي ينبغي نشرها في نهاية المطاف، فهي من اختصاص الحكومة والبرلمان".

من جانبه، امتنع متحدث باسم الحكومة عن التعليق مكتفياً بالقول: "لا نعلّق على تحقيقات الشرطة". وقال الموقع إنه فيما يُعدّ التحقيق الجنائي منفصلاً عن مجموعة وثائق التدقيق والرسائل الخاصة من عامي 2024 و2025 التي لا تزال بانتظار الإفراج عنها، فقد جرى سؤال ماندلسون عن ماضيه باعتباره جزءاً من عملية تعيينه. ووفق الموقع، تُجري شرطة العاصمة تحقيقاً فيما إذا كان ماندلسون قد ارتكب مخالفات أثناء توليه منصبه العام، وذلك بعد أن كشفت مراسلات بريد إلكتروني تعود لعام 2009، نُشرت ضمن ملفات إبستين، عن قيامه بإرسال تفاصيل مناقشات مالية حكومية إلى إبستين. ولم تستجوب الشرطة ماندلسون بعد، وقد نفى ارتكاب أي مخالفة.

وفي 8 فبراير/شباط الحالي، أعلن مورغان ماكسويني، مدير مكتب ستارمر، استقالته من منصبه، كونه "نصح" رئيس الحكومة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن رغم صلاته بجيفري إبستين. وقال ماكسويني في تصريح مكتوب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "بعد تفكير معمق، قررت أن أستقيل من الحكومة. تعيين بيتر ماندلسون كان خطأ (...) بعدما سُئلت رأيي، نصحت رئيس الوزراء بأن يبادر إلى هذا التعيين، وأتحمل كامل المسؤولية عن هذه النصيحة"، مضيفاً أنه "في ظل هذه الظروف، فإن المسار المشرف الوحيد هو التنحي جانباً".

ويواجه سفير بريطانيا السابق في الولايات المتحدة والوزير الحكومي السابق بيتر ماندلسون مطالبات بإعادة مستحقاته الوظيفية التي حصل عليها بعد عزله من منصبه سفيراً، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا أن ماندلسون، الذي ينتمي لحزب العمال، قد عزل بسبب إبستين، ولكنّ الغضب تزايد في ويستمنستر بعدما كشفت أحدث الوثائق أنه قام بتسريب معلومات لصديقه أثناء عمله وزيراً بالحكومة، وقال حلفاء رئيس الوزراء كير ستارمر إنه يتعيّن على ماندلسون إعادة مستحقاته التي جاءت من أموال دافعي الضرائب أو التبرع بها لصالح الضحايا. وسرّب ماندلسون المعلومات إلى إبستين عندما كان وزير للأعمال في الحكومة البريطانية بين عامي 2008 و2010.