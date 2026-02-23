- تسعى أيسلندا لتسريع عملية التصويت على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بسبب اضطرابات جيوسياسية وتهديدات أمريكية، مما دفع البرلمان الأيسلندي للنظر في تحديد موعد الاقتراع قريباً. - يولي الاتحاد الأوروبي اهتماماً متزايداً لأيسلندا لأهميتها الاستراتيجية، حيث بدأت المحادثات لتعميق العلاقات معها قبل عودة ترامب، مما يعكس الاهتمام الأوروبي المتزايد. - يواجه انضمام أيسلندا عقبات مثل ملف حقوق الصيد، لكن خروج بريطانيا قد يخفف منها. رغم عضوية أيسلندا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية و"شنغن"، يتطلب الانضمام استفتاء جديداً وقد يكون معقداً سياسياً.

ذكر موقع بوليتيكو الإخباري الأميركي، اليوم الاثنين، أن أيسلندا تسعى إلى تسريع عملية التصويت على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال شخصان مطلعان على استعدادات البلاد للانضمام إلى الاتحاد، إن أيسلندا تدرس إجراء تصويت على استئناف محادثات الانضمام إلى الاتحاد في وقت مبكر من شهر أغسطس/آب من هذا العام.

وكان الائتلاف الحاكم قد وعد بإجراء استفتاء على استئناف محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، بعد أن جمّدت حكومة سابقة المفاوضات في عام 2013، ولكن يجري تسريع الجدول الزمني في وقت الاضطرابات الجيوسياسية، وفي أعقاب قرار واشنطن بفرض تعرفات جمركية على أيسلندا، وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب

بضم غرينلاند. ووفق المصدرين اللذين تحدثا شرط عدم الكشف عن هويتهما، فإنه من المتوقع أن يعلن البرلمان الأيسلندي موعد الاقتراع خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقال أحد المصدرين إنه إذا صوت الأيسلنديون على الانضمام إلى الاتحاد، فبإمكانهم الانضمام إليه قبل أي دولة مرشحة أخرى.

وأوضحت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع مارتا كوس، التي التقت بوزيرة خارجية أيسلندا الشهر الماضي في بروكسل، في حديث إلى موقع "بوليتيكو"، أن النقاش حول التوسيع يتغير، "فهو يتعلق بشكل متزايد بالأمن، والانتماء، والحفاظ على قدرتنا على العمل في عالم تتنافس فيه مناطق النفوذ. وهذا الأمر يهم جميع الأوروبيين". وتحدث الموقع عن أن الحديث حول تعميق الاتحاد الأوروبي علاقاته مع أيسلندا، وربما حتى استئناف مفاوضات الانضمام، بدأ حتى قبل عودة ترامب إلى منصبه العام الماضي. ولفت مسؤول في الاتحاد إلى أن بروكسل كانت تولي بالفعل المزيد من الاهتمام لهذا البلد ذي الأهمية الاستراتيجية.

وأشار الموقع إلى أن التهديدات المتصاعدة من الولايات المتحدة، وبينها مزحة أطلقها مرشح ترامب لمنصب السفير الأميركي لدى أيسلندا بيلي لونغ، بأن الأخيرة ستصبح الولاية الأميركية الثانية والخمسين، وأنه سيصبح حاكمها، زادت من حدة الوضع. وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي مطلع على الوضع: "أعتقد أن ذكر أيسلندا أربع مرات في خطاب ترامب (في منتدى دافوس الشهر الماضي بينما كان يتحدث عن غرينلاند) قد لفت الأنظار بالتأكيد"، مضيفاً أن ذلك "لا بد أن يكون مقلقاً بالنسبة لدولة صغيرة".

وتحدث "بوليتيكو" عن أن طريق انضمام أيسلندا إلى الاتحاد الأوروبي لا يزال معقداً، مشيراً إلى أن أبرز العقبات المحتملة تتمثل في ملف حقوق الصيد، وهو قطاع حيوي للاقتصاد الأيسلندي، وكان سبباً رئيسياً للخلافات سابقاً، خاصة مع المملكة المتحدة خلال ما عُرف بـ"حروب القد" و"حرب الماكريل"؛ إلا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) قد يخفف من حدة هذه العقبة. وقال أحد المسؤولَين الأوروبيَين: "في النهاية، الأمر يتعلق بالأسماك، فهذه كانت المشكلة دائماً".

وقال المسؤول متحدثاً عن انضمام أيسلندا إلى الاتحاد: "نظرياً، لن يكون الأمر صعباً للغاية، بل قد يستغرق عاماً واحداً فقط" لإنهاء جميع مراحل المفاوضات. إلا أن شخصاً مطلعاً على الأوضاع في أيسلندا حذّر من أن مثل هذا الجدول الزمني سيكون طموحاً للغاية نظراً لصعوبة بعض جوانب المفاوضات. ومن الناحية الفنية، لفت الموقع إلى أن المفاوضات قد تكون أسرع نسبياً، لأن أيسلندا عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومنطقة "شنغن"، وقد أغلقت سابقاً 11 فصلاً تفاوضياً من أصل 33. ومع ذلك، يحذّر البعض من أن استكمال المسار لن يكون سهلاً سياسياً، كما أن الانضمام يتطلب إجراء استفتاء جديد، وفق الموقع.