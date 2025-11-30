بولندا تلغي اجتماعاً مع أوربان بعد لقائه بوتين

- ألغى الرئيس البولندي كارول نافروتسكي اجتماعاً مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بسبب لقاء أوربان مع الرئيس الروسي بوتين، مما أثار انتقادات أوروبية واسعة نظراً للعلاقات المتوترة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. - قرر نافروتسكي تقليص زيارته إلى المجر لتقتصر على قمة رؤساء مجموعة فيشغراد، في ظل تساؤلات حول علاقة حزبه مع المجر بقيادة أوربان الذي يتسم بمواقف ودية تجاه موسكو. - رحب وزير الخارجية الأوكراني بقرار نافروتسكي، مشيداً بموقف بولندا الداعم لوحدة وأمن أوروبا في لحظة حرجة.

ألغى الرئيس البولندي القومي كارول نافروتسكي اجتماعاً كان مقرراً أن يعقده مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وذلك على خلفية المحادثات المثيرة للجدل التي أجراها الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

، وفق ما أعلنت وارسو اليوم الأحد.

ووجّه قادة أوروبيون انتقادات حادة لأوربان بسبب توجهه إلى موسكو لعقد اجتماع استمر ساعات مع بوتين أول من أمس الجمعة، وهو اللقاء الرابع بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في أعنف نزاع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي الأثناء، تُطرح تساؤلات في بولندا، الحليفة القوية لكييف والمحاذية لأوكرانيا، بشأن صلة حزب نافروتسكي بالمجر التي يقودها أوربان.

وجاء في منشور لمساعد وزير الخارجية البولندي مارسين بريداج على منصة "إكس": "بالنظر إلى زيارة رئيس الوزراء فيكتور أوربان إلى موسكو وسياقها، قرّر الرئيس ك. نافروتسكي تقليص برنامج زيارته إلى المجر". وأشار إلى أن اجتماع نافروتسكي، الذي كان مقرّراً الأربعاء، سيقتصر الآن "فقط على قمة رؤساء مجموعة فيشغراد في أزترغوم"، في إشارة إلى تحالف دول أوروبا الوسطى.

ولطالما اتسمت مواقف أوربان بالود تجاه موسكو مقارنة بالعديد من نظرائه الأوروبيين، إذ تحدّى عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، كما عرقل محاولات حظر مبيعات النفط والغاز الروسيين.

ورغم ذلك، حافظت المجر بقيادة أوربان على علاقات وثيقة مع حزب القانون والعدالة اليميني البولندي الذي دعم ترشيح نافروتسكي للرئاسة. كما نال مارسين رومانوفسكي، وهو مسؤول حكومي بولندي سابق، اللجوء في بودابست بعد مواجهته 11 تهمة فساد في بلاده. وفي الآونة الأخيرة، غادر وزير العدل السابق زبيغنيو زيوبرو إلى المجر قبل أن تُوجَّه إليه تهم مماثلة.

وفي أعقاب الإعلان عن إلغاء الاجتماع، رحّب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا بقرار نافروتسكي، وكتب في منشور على منصة "إكس"، مساء الأحد، أنه "يظهر موقف بولندا الأساسي وإحساسها القوي بالتضامن، ويؤكد التزامها وحدة وأمن أوروبا في لحظة حرجة".

(فرانس برس)