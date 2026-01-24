بولندا تعتزم إنشاء أكبر نظام مضاد للمسيّرات في أوروبا

- بولندا تعتزم توقيع عقد لإنشاء أكبر نظام مضاد للطائرات المسيّرة في أوروبا بحلول نهاية يناير، لتعزيز دفاعاتها على الحدود الشرقية، حيث تُعد من أبرز الداعمين لأوكرانيا ضد الغزو الروسي. - المشروع، الذي قد يكلف نحو ملياري يورو، سيعتمد على أسلحة من مزودين محليين بالتعاون مع شركات أجنبية، بعد انتهاء المفاوضات مع كونسورتيوم دولي. - بولندا تتابع عن كثب الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة في أوكرانيا، وتعرض على كييف مقاتلات "ميغ-29" وتبدي اهتمامها بالتقنيات الأوكرانية المتطورة في هذا المجال.

أعلن وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، أن بلاده ستوقّع بحلول نهاية يناير/كانون الثاني الحالي، عقدا مع ائتلاف شركات لإنشاء "أكبر نظام مضاد للطائرات المسيّرة في أوروبا"، في إطار تعزيز الدفاعات على الحدود الشرقية لبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وتقع بولندا، العضو أيضا في الاتحاد الأوروبي، على حدود أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا، وتُعد من أبرز الداعمين لكييف في مواجهة الغزو الروسي.

وكانت وارسو التي تنفق بالفعل نحو 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على تعزيز قدراتها الدفاعية، قدّرت أخيرا أن إقامة "درع" مضاد للمسيّرات على حدودها الشرقية قد يكلّف نحو ملياري يورو. وبحسب كوسينياك-كاميش، من المقرر توقيع العقد بين وارسو وكونسورتيوم دولي (لم يُكشف بعد عن الشركات الأعضاء فيه) أُنشئ لتلبية "حاجة عملياتية عاجلة"، وذلك بحلول نهاية الشهر الحالي.

وقال الوزير البولندي لصحيفة "غازيتا فيبورتشا" إن "المفاوضات بين وكالة التسلح البولندية والكونسورتيوم الذي شُكّل لهذا المشروع... قد انتهت بالفعل"، من دون أن يذكر قيمة الاستثمار. وأوضح أن النظام الجديد سيعتمد على "أنواع مختلفة من الأسلحة" تُورَّد أساسا من مزودين محليين، بالتعاون مع شركات أجنبية.

وذكّر الوزير بتوقيع عقد العام الماضي مع المجموعة الأميركية "أندوريل"، مشيرا إلى أن شركة "كونغسبرغ" النروجية "من بين المجموعات التي نتحدث معها". وتتابع بولندا عن كثب الهجمات الروسية المكثفة بالطائرات المسيّرة في أوكرانيا، كما شهدت أراضيها اختراقات جوية روسية. وعرضت وارسو أخيرا على كييف تسليمها ما تبقى لديها من مقاتلات "ميغ-29" سوفياتية الصنع، وتحدثت في الوقت نفسه عن اهتمامها بالتقنيات الأوكرانية في مجال المسيّرات، التي تطورت كثيرا منذ بدء الغزو الروسي قبل نحو أربع سنوات.

(فرانس برس)