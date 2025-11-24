بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب منشور عن الهولوكوست

- استدعت بولندا السفير الإسرائيلي بسبب منشور من مؤسسة "ياد فاشيم" حول إجبار اليهود على ارتداء شارات مميزة، حيث اعتبرت وارسو أن المنشور لم يوضح أن الأوامر جاءت من السلطات الألمانية النازية المحتلة وليس البولندية. - أكد وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، أن عدم توضيح الاحتلال الألماني يخلق انطباعاً مضللاً حول دور بولندا، مما دفعه لاستدعاء السفير. - مؤسسة "ياد فاشيم" أعادت نشر المنشور موضحة أن الأوامر كانت من السلطات الألمانية، مشددة على التزامها بالحقائق التاريخية.

استدعت بولندا، اليوم الاثنين، السفير الإسرائيلي لديها إثر منشور صادر عن مؤسسة معنية بتخليد ذكرى المحرقة، رأت وارسو أنه لم يوضّح حقيقة أن السلطات الألمانية النازية المحتلة – وليست السلطات البولندية – هي التي أجبرت اليهود على ارتداء شارات مميزة خلال الحرب العالمية الثانية

واحتج وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، على منشور في وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيه مؤسسة "ياد فاشيم" الإسرائيلية، المعنية بتخليد ذكرى المحرقة، إن بولندا كانت أول دولة تجبر اليهود على ارتداء "شارة مميزة لعزلهم عن السكان المحيطين بهم".

وأكد الوزير أن المنشور، الذي نُشر أمس الأحد، كان يجب أن يوضح أن بولندا كانت "تحت الاحتلال الألماني" في ذلك الوقت، مشيراً إلى أن تغييب هذا التفصيل يخلق انطباعاً مضللاً حول دور بلاده.

وقال سيكورسكي عبر منصة "إكس": "نظراً لعدم تعديل هذا المنشور المضلل، فقد قررت استدعاء سفير إسرائيل إلى وزارة الخارجية".

من جهتها، أعادت مؤسسة "ياد فاشيم" نشر المنشور الأصلي، معلقةً بأن "كثيراً من المستخدمين أشاروا، وكما ورد صراحة في المادة المرفقة، إلى أن ذلك جاء بأمر من السلطات الألمانية"، مؤكدة أنها لم تنسب الفعل إلى الدولة البولندية.

كانت بولندا قد خضعت لاحتلال ألمانيا النازية والاتحاد السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية التي استمرت بين عامي 1939 و1945. وتحرص وارسو على التشديد على أن اضطهاد اليهود على أراضيها – بما في ذلك الجرائم المرتكبة في معسكر الإبادة أوشفيتز-بيركيناو – كان نتيجة مباشرة للاحتلال النازي.

وفي منشور آخر عبر منصة "إكس"، كتب داني دايان، رئيس مؤسسة "ياد فاشيم"، اليوم الاثنين: "تقدم ياد فاشيم الحقائق التاريخية المتعلقة بالنازية والحرب العالمية الثانية، بما في ذلك أوضاع الدول التي كانت تحت الاحتلال أو السيطرة أو النفوذ الألماني. وقد كانت بولندا فعلاً تحت الاحتلال الألماني".

وأضاف دايان: "هذا ينعكس بوضوح في المواد التي ننشرها، وأي تفسير آخر يُعد إساءة فهم لالتزامنا بالحقائق التاريخية والدقة".

(رويترز)