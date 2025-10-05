بولندا تدفع بطائرات لحماية مجالها الجوي بعد غارات روسية على أوكرانيا

- أصدرت بولندا أوامر لطائراتها وحلفائها بالإقلاع لحماية مجالها الجوي بعد ضربات روسية على أوكرانيا قرب الحدود البولندية، مع وضع أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى. - دمرت الدفاعات الجوية الروسية 32 طائرة مسيرة أوكرانية، بينما كانت أوكرانيا في حالة تأهب قصوى تحسباً لهجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة. - بولندا، الداعم العسكري البارز لأوكرانيا، شهدت انتهاكات لمجالها الجوي، مما دفعها للاحتجاج وزيادة التأهب، مع تعزيزات دفاعية من دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا والسويد.

قالت القوات المسلحة لبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي

، إن أوامر صدرت لطائرات بولندية وأخرى حليفة بالإقلاع على وجه السرعة لحماية المجال الجوي البولندي، بعد أن شنت روسيا ضربات جوية على أوكرانيا شملت مناطق قريبة من الحدود البولندية.

وقالت قيادة العمليات في الجيش البولندي في منشور على موقع إكس "تعمل الطائرات البولندية والحليفة في مجالنا الجوي، بينما وُضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار في أعلى حالات التأهب".

وبحلول الساعة 02:10 بتوقيت غرينتش، كانت جميع أنحاء أوكرانيا في حالة تأهب قصوى عقب تحذيرات من سلاح الجو الأوكراني من هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأحد، نقلاً عن بيانات من وزارة الدفاع، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وسبق لبولندا، وهي من بين أبرز الداعمين العسكريين لكييف في مواجهة موسكو، أن أفادت عن انتهاكات لمجالها الجوي منذ بدء الحرب قبل أكثر من ثلاثة أعوام. وفي أغسطس/آب، وجّهت بولندا مذكرة احتجاج إلى روسيا بعد سقوط طائرة مسيّرة وانفجارها في شرق البلاد، في حادثة اعتبرتها يومها "استفزازاً متعمّداً"، قبل أن تدخل في حالة تأهب منذ خرق حوالي عشرين مسيّرة يعتقد أنها روسية، المجال الجوي البولندي خلال ليل التاسع إلى العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري. وأعلنت دول أوروبية عدة، بينها فرنسا وألمانيا والسويد، زيادة مساهماتها في الدفاعات الجوية البولندية على طول حدودها الشرقية مع أوكرانيا وبيلاروسيا.

(رويترز، العربي الجديد)