بولس يلتقي الدبيبة: نحو إعادة الزخم للمبادرة الأميركية

- تعزيز التعاون العسكري والأمني: ناقش مستشار الرئيس الأميركي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين شرق وغرب ليبيا، مع التركيز على التنسيق مع القوات الأميركية في أفريقيا لدعم توحيد ليبيا. - زيارة الوفد الأميركي وإعادة ترتيب الأولويات: تستعد الولايات المتحدة لإرسال وفد رفيع إلى ليبيا لمناقشة العقبات في تنفيذ المبادرة الأميركية، مع التركيز على المسار العسكري كأساس لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية. - التقدم في المسار العسكري والاقتصادي: حققت المبادرة الأميركية تقدماً في توحيد ميزانية الدولة والمشاركة في مناورات عسكرية، مع اقتراحات لتوزيع المناصب السياسية بين الأطراف الليبية.

قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، إنه بحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة

، سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين شرق ليبيا وغربها، في مؤشر جديد على عودة الزخم إلى المبادرة الأميركية الرامية إلى دفع العملية السياسية في البلاد.

وأوضح بولس، في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الاثنين، أنه ناقش مع الدبيبة، خلال اتصال هاتفي، الخطوات اللازمة لدفع جهود توحيد ليبيا، بما في ذلك تعزيز التعاون العسكري والأمني بين شرق البلاد وغربها، وبحث فرص توسيع التنسيق والتكامل العملياتي بين القوات الليبية وقيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم). وجدد المسؤول الأميركي تأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم جهود توحيد ليبيا بما يحقق السلام والاستقرار والازدهار المستدام.

Productive call with Libyan Prime Minister Abdulhamid Dabaiba. We discussed steps for advancing Libya’s unification efforts, including military and security cooperation between east and west. We also reviewed opportunities to further coordination and interoperability between… pic.twitter.com/67oxd2WdhR — U.S. Senior Advisor for Arab and African Affairs (@US_SrAdvisorAF) July 26, 2026

في الأثناء، أفادت مصادر حكومية في طرابلس لـ"العربي الجديد"، بأنّ السفارة الأميركية لدى ليبيا أنهت الترتيبات الخاصة بزيارة وفد أميركي رفيع إلى كل من شرق البلاد وغربها، في إطار الدفع بالمبادرة الأميركية ومناقشة العقبات التي تعترض تنفيذها، مشيرة إلى أن الوفد سيصل إلى ليبيا اليوم الاثنين.

تقارير عربية المبادرة الأميركية في ليبيا ترتب أولوياتها بتنشيط المسار العسكري

إعادة ترتيب أولويات المبادرة الأميركية

ويأتي اتصال بولس بالدبيبة وزيارة الوفد الأميركي بعد أكثر من أسبوعَين من تراجع الحراك الأميركي المرتبط بالمبادرة التي يقودها بولس في الملف الليبي. وكانت مصادر ليبية قد كشفت، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن الجانب الأميركي بدأ في إعادة ترتيب أولويات المبادرة بتصدير المسار العسكري على حساب المسارَين السياسي والاقتصادي.

وبحسب تلك المصادر، جاء هذا التحول في المبادرة الأميركية عقب تعثر الاجتماعات التي رعاها بولس بين ممثلي السلطتَين الرئيسيتَين في البلاد، حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والقيادة العامة في بنغازي، والهادفة إلى التوصل إلى صيغة لبناء سلطة تنفيذية مشتركة، ولا سيما بعد اجتماع ضم الطرفين في العاصمة المالطية، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، في سياق مناقشة ترتيبات بناء سلطة تنفيذية مشتركة منهما؛ وسط تصعيد من الجانبَين في حجم شروطهما.

يأتي اتصال بولس بالدبيبة وزيارة الوفد الأميركي بعد أكثر من أسبوعين من تراجع الحراك الأميركي المرتبط بالمبادرة التي يقودها بولس في الملف الليبي

وذكرت المصادر حينها أن المبادرة الأميركية بدأت تتجه نحو استثمار الزخم الذي تحقق في المسار العسكري لتمتين قاعدته كأساس لبناء تسوية، من خلال توسيع نطاق المشاورات الخاصة بالمسار العسكري، بعدما كانت تقتصر على اتصالات بين نائب القائد العام في شرق البلاد، صدام حفتر، ووكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، عبد السلام زوبي، لتشمل شخصيات عسكرية أخرى، ولا سيّما من غرب البلاد، بهدف توسيع قاعدة المشاركة في جهود توحيد المؤسسة العسكرية.

وترى المصادر أن القائمين على المبادرة الأميركية باتوا يدركون أن تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية لن يكون ممكنا من دون بناء أرضية أمنية وعسكرية مشتركة، تقوم على تعزيز التعاون بين معسكري شرق البلاد وغربها، وصولاً إلى إنشاء هيكل أمني وعسكري موحد يشكل الأساس لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وفي منتصف الشهر الجاري التقى بمدينة سرت، شمال البلاد، رئيسا الأركان العامة في غرب وشرق البلاد، الفريق صلاح النمروش، التابع لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، والفريق خالد حفتر، التابع للقيادة العامة في بنغازي، بحضور البعثة الأممية، واتفقا على "تنظيم تمرين تعبوي موحد بمشاركة منتسبي الجيش الليبي في إحدى مناطق الجنوب"، في إطار تعزيز الجاهزية وترسيخ التعاون بين مختلف الوحدات العسكرية.

وكانت المبادرة الأميركية قد نجحت في تحقيق اختراق في جدار الانسداد والممانعة بين طرفَي البلاد في المستويَين الاقتصادي والعسكري، إذ أشرفت على توقيع الطرفَين اتفاقا لتوحيد ميزانية الدولة، كما اشترك الطرفان في مناورات "فلينتلوك 2026" التي نظمتها القيادة العسكرية الأميركية (الأفريكوم) في مدينة سرت منتصف إبريل/ نيسان الماضي، قبل أن يتوقف المضي في المستوى السياسي لتوحيد السلطة التنفيذية من سلطتَي طرابلس وبنغازي.

إبقاء الدبيبة في منصبه وتولي صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي

ووفقاً لما يتداول في الأوساط السياسية الليبية، فإن المبادرة الأميركية تقوم على صيغة تقضي بالإبقاء على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في منصبه، مقابل تولي صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي؛ الذي يتضمن في صلاحياته صفة القائد الأعلى للجيش.

كانت المبادرة الأميركية قد نجحت في تحقيق اختراق في جدار الانسداد والممانعة بين طرفَي البلاد في المستويين الاقتصادي والعسكري

وفي حين أعلنت القيادة العامة في بنغازي، في بيان صدر في 18 من الشهر الماضي، دعمها للمبادرة الأميركية واستعدادها للانخراط فيها، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس موقفاً رسمياً حتى الآن. غير أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ألمح إلى قرب إعلان موقف حكومته، إذ قال خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 18 من الشهر الجاري، إنه سيعلن "خلال الأيام المقبلة" موقف الحكومة من "مختلف المبادرات"، مؤكداً أن شرعية أي مسار سياسي "لا تستمد من الاجتماعات أو المبادرات أو التفاهمات المغلقة، وإنما تستمد أولاً من إرادة الليبيين وقناعتهم".