- أعرب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية عن تطلع الولايات المتحدة لوصول المساعدات الإنسانية بانتظام إلى الفاشر، بعد مفاوضات يسرتها واشنطن، مشيدًا بدور الدبلوماسية الأميركية في إنقاذ الأرواح. - دعا بولس إلى إيصال المساعدات دون عوائق في السودان، وحث طرفي النزاع على قبول هدنة إنسانية، مشيرًا إلى أهمية زيادة المساهمات المالية لدعم "أوتشا" في مواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة. - تشهد دارفور وكردفان اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى نزوح واسع، وسط جهود دبلوماسية متجددة لإنهاء الصراع.

أعرب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، السبت، عن تطلع الولايات المتحدة إلى وصول قوافل المساعدات الإنسانية بانتظام إلى مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، غربي السودان، وذلك بعد أشهر من المفاوضات التي يسّرتها واشنطن. وقال بولس في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، إن بلاده "سعيدة بوصول بعثة التقييم التابعة للأمم المتحدة أخيراً إلى الفاشر، في خطوة تظهر كيف تسهم الدبلوماسية الأميركية في إنقاذ الأرواح".

وأضاف أن هذا الوصول جاء "بعد أشهر من المفاوضات عبر مسار يسّرته الولايات المتحدة، وجهود كبيرة بذلها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) وشركاء إنسانيين آخرين على الأرض". وكان مكتب "أوتشا" قد أعلن، الجمعة، تمكّن بعثة تقييم أممية من زيارة مدينة الفاشر، عقب مفاوضات مكثفة.

وأشار بولس إلى أن بلاده تتطلع إلى وصول المساعدات بانتظام إلى الفاشر بعد الحصار المروّع، داعياً إلى إيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، والبناء على هذا التقدم لتأمين هدنة إنسانية على مستوى البلاد. وتابع: "نواصل حث طرفي النزاع (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع) على قبول هذه الهدنة وتنفيذها فوراً ومن دون شروط مسبقة". وحثّ بولس المجتمع الدولي على زيادة المساهمات المالية لدعم "أوتشا" في الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان.

وجاءت زيارة بعثة التقييم الأممية إلى الفاشر بعد أن استولت قوات الدعم السريع على المدينة في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وارتكبت مجازر بحق مدنيين، بحسب تقارير محلية ودولية، وسط تحذيرات من محاولات ترسيخ تقسيم جغرافي للبلاد.

وكانت جهود السلام التي تقودها المجموعة الرباعية الدولية، التي تضم الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات، توقفت بعد اعتبار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن الإمارات منحازة إلى صالح قوات الدعم السريع. وتجدّدت المساعي الدبلوماسية الشهر الماضي بعد تعهّد ترامب بإنهاء الصراع إثر لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأعرب البرهان هذا الشهر عن استعداده للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء النزاع، إثر محادثات في الرياض مع بن سلمان.

وفي 29 أكتوبر، أقر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" في الفاشر، معلناً تشكيل لجان تحقيق. وتشهد ولايات دارفور الخمس، إضافة إلى ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات عنيفة بين الجيش و"الدعم السريع"، أدّت إلى نزوح عشرات الآلاف خلال الأسابيع الماضية. ومن أصل 18 ولاية في السودان، تسيطر قوات الدعم السريع على ولايات دارفور الخمس، باستثناء أجزاء من شمال دارفور، بينما يفرض الجيش السوداني سيطرته على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ويشهد السودان كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي اندلعت في إبريل/ نيسان 2023، بسبب خلافات حول توحيد المؤسسة العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 13 مليون شخص.

(الأناضول، العربي الجديد)