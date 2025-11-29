بولسونارو يستأنف لإبطال حكم سجن بحقه بتهمة التآمر للانقلاب

- محامو الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو قدموا استئنافًا لإلغاء محاكمته بتهمة التآمر للانقلاب، حيث حُكم عليه بالسجن 27 عامًا، مطالبين بتبرئته وعرض القضية على الهيئة الكاملة للمحكمة الفدرالية العليا. - بولسونارو، الذي أدين بتهمة التخطيط لمنع لولا دا سيلفا من تولي الرئاسة، يصر على براءته ويدعي أنه ضحية اضطهاد سياسي، بينما يواصل محاموه السعي لإلغاء الحكم. - بولسونارو، الذي قاد البرازيل من 2019 إلى 2022، يختتم مسيرته في السجن، وهو رابع رئيس برازيلي يُسجن منذ نهاية الحكم العسكري عام 1985.

قدّم محامو الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، يوم الجمعة، استئنافاً جديداً يطلبون فيه إلغاء محاكمته بتهمة التآمر للانقلاب، التي حُكم عليه فيها بالسجن 27 عاماً. ويطالب الدفاع بـ"إلغاء الإجراءات الجنائية" وتبرئة بولسونارو، وفقاً لوثيقة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، وذلك بعد ثلاثة أيام من إصدار المحكمة العليا أمراً للرئيس السابق المدان بالبدء بتنفيذ عقوبته.

وحُوكم بولسونارو وأدين من قبل هيئة قضائية من خمسة أعضاء في المحكمة العليا. ويستأنف محاموه الحكم الآن أمام الهيئة الكاملة للمحكمة، المؤلفة من 11 عضواً، في مسعى لإلغاء محاكمته برمّتها. وينص استئناف الدفاع على أنّ "الإدانة الجائرة" الصادرة بحق بولسونارو "يجب أن تُعرَض على الهيئة الكاملة للمحكمة الفدرالية العليا للتدقيق فيها، وفي النهاية ستظهر براءته وتُعلن".

ولم يكن واضحاً على الفور ما إذا كان هذا الاستئناف يحظى بفرصة النجاح. وقالت المحكمة الجزئية التي أدانت بولسونارو إنّ جميع سبل الطعن قد استُنفدت. وينهي بولسونارو، قائد الجيش السابق الذي نهض باليمين البرازيلي وأعاد تشكيل المشهد السياسي في البلاد، مسيرة حافلة في سجنه بمقر للشرطة في برازيليا. وبولسونارو رابع رئيس سابق للبرازيل يدخل السجن منذ نهاية الحكم العسكري عام 1985.

وأدين الرجل البالغ 70 عاماً، في سبتمبر/ أيلول، بتهمة التخطيط لمنع لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

من تولي منصب الرئيس بعد فوزه في انتخابات عام 2022. وتضمّنت الخطة مؤامرة لقتل السياسي اليساري المخضرم. ويؤكد بولسونارو، الذي تولى الرئاسة من عام 2019 إلى عام 2022، أنه بريء وضحية اضطهاد سياسي. وحظي بولسونارو بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي انتقد بشدة ملاحقة حليفه وفرض رسوماً جمركية عقابية على البرازيل أُلغيت لاحقاً.

(فرانس برس)