بولتون يواجه السجن بعد إقراره بالذنب في قضية الاحتفاظ بوثائق سرية

- أقرّ جون بولتون بذنبه في تهمة إخفاء وثائق تتعلق بالأمن القومي، مع عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة 2.25 مليون دولار، وتحديد موعد النطق بالحكم في 28 أكتوبر. - يُتهم بولتون بإساءة استغلال منصبه بمشاركة وثائق سرية مع أفراد غير مصرح لهم، وتعرض حسابه للاختراق من قبل قرصان مرتبط بإيران دون إبلاغ السلطات. - تأتي الاتهامات في سياق استهداف شخصيات أخرى من قبل ترامب، حيث يواصل توجيه انتقادات لخصومه السياسيين، بينما يواجه بولتون تداعيات قانونية خطيرة.

أقرّ مستشار الأمن القومي السابق لدونالد ترامب خلال ولايته الأولى، جون بولتون، الذي يُعتبر الآن من أشدّ منتقديه، بذنبه في تهمة الاحتفاظ بوثائق تتعلق بالأمن القومي. وكانت هيئة محلفين في ولاية ماريلاند، قرب واشنطن العاصمة، قد وجهت لائحة اتهام إلى بولتون (77 عاماً) في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، في قضية الكشف عن وثائق تتعلق بالأمن القومي والاحتفاظ بها.

وأنكر بولتون أولاً كل التهم الـ18 الموجهة إليه، لكنه أقرّ أمس الجمعة بذنبه في تهمة واحدة فقط، هي إخفاء وثائق تتعلق بالأمن القومي، وتصل عقوبتها إلى السجن لخمس سنوات، وفق ما أفادت المدعية الفيدرالية لولاية ماريلاند كيلي هايز، عقب جلسة قضائية. وأوضحت هايز أنه سيتعين عليه أيضاً دفع غرامة تبلغ 2.25 مليون دولار والتنازل عن معاشه التقاعدي، مشيرة إلى أن موعد النطق بالحكم عليه حُدد في 28 أكتوبر المقبل. وفي أكتوبر 2025، أصبح بولتون ثالث شخصية يستهدفها ترامب، وتواجه اتهامات رسمية منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض، بعد كل من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" السابق جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس.

وكتب ترامب

مساء الجمعة على منصته "تروث سوشال" في تعليق على إقرار بولتون بالذنب، أن مستشاره السابق للأمن القومي "غبي جداً وغير متّزن ويفتقر إلى الكفاءة"، مضيفاً: "آمل أن يجري التعامل معه بقسوة!".

وفي يونيو/ حزيران 2020، أصدر بولتون، مندوب بلاده السابق لدى الأمم المتحدة، كتاباً نقدياً عن فترة عمله التي استمرت 17 شهراً مستشاراً للأمن القومي في البيت الأبيض، وصف فيه ترامب بأنه "غير مؤهل" لقيادة الولايات المتحدة. ويُتهم بولتون بـ"إساءة استغلال منصبه مستشاراً للأمن القومي، من خلال مشاركة أكثر من ألف صفحة من الوثائق المتعلقة بنشاطاته اليومية" في هذا المنصب مع اثنين من مساعديه اللذين كانا يفتقران إلى التصاريح الأمنية اللازمة للاطلاع عليها.

تقارير دولية جون بولتون... المتلهف الدائم للحروب وإشعال الصراعات

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الشخصين اللذين لم تُكشف هويتاهما في لائحة الاتهام، هما زوجته وابنته. وجاء في لائحة الاتهام أنه نقل هذه المعلومات السرية إليهما عبر عناوين بريده الإلكتروني الشخصية غير الآمنة. ومن عوامل التشديد في القضية، أن ممثلاً لبولتون أبلغ في يوليو/ تموز 2021، مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" بأنّ أحد حسابات البريد الإلكتروني التي كان يستخدمها، تعرّض للاختراق بعد مغادرته منصبه الحكومي على يد قرصان مرتبط، وفقاً له، بإيران.

وكان مستشار الأمن القومي السابق يدعو إلى تبني موقف متشدد إزاء إيران. وجاء في لائحة الاتهام أن بولتون "لم يقم في أي مرحلة" بإبلاغ السلطات بأنه شارك "معلومات تتعلق بالدفاع الوطني، بينها معلومات سرية" عبر ذلك الحساب، "ولم يخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن قراصنة باتوا يملكون هذه المعلومات". أما الإجراءات المرفوعة ضد جيمس كومي وليتيشيا جيمس، فأُسقطت في نوفمبر/ تشرين الثاني، بسبب عدم قانونية تعيين المدعي العام الذي بادر بها.

لكن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي اتُّهم مجدداً في إبريل/ نيسان الماضي، بتهديد "حياة الرئيس الأميركي وسلامته الجسدية"، على خلفية نشره على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأصداف بحرية على شكل الرقمين "86 و47" على شاطئ في ولاية كارولاينا الشمالية، وهو ما عدَّه ترامب إشارة تمثّل تهديداً مُشفّراً. ودأب ترامب الذي عيّن تباعاً اثنين من محاميه الشخصيين السابقين، وهما بام بوندي وتود بلانش، لتولي وزارة العدل، على الدعوة علناً وبشكل متكرر إلى توجيه اتهامات رسمية لخصومه السياسيين.

(فرانس برس)