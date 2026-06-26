بوركينا فاسو تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا

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26 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 23:33 (توقيت القدس)
متظاهرون في بوركينا فاسو حاملين لافتة مناهضة لفرنسا، 25 يناير 2022(Getty)
متظاهرون في بوركينا فاسو حاملين لافتة مناهضة لفرنسا، 25 يناير 2022 (Getty)
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- أعلنت بوركينا فاسو قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، مما يعمق القطيعة مع مستعمرتها السابقة بسبب تدهور العلاقات على مدى سنوات نتيجة قضايا الأمن والسيادة والتدخل الأجنبي.
- أكد وزير الاتصالات غيلبير ويدراوغو أن الشروط الأساسية لتعزيز العلاقات القائمة على الاحترام والثقة المتبادلين غير متوفرة، مشيراً إلى تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية ودعمها لشبكات تخريبية.
- القرار دخل حيز التنفيذ في 26 يونيو بعد مراجعة للعلاقات مع باريس، وسط اتهامات لفرنسا بدعم "إرهابيين".

أعلنت حكومة بوركينا فاسو، اليوم الجمعة، قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، ما يعمق قطيعة مع مستعمرتها السابقة بعد تدهور العلاقات على مدى سنوات بسبب قضايا الأمن والسيادة والتدخل الأجنبي. وتكافح الدولة الواقعة في غرب أفريقيا تمرداً أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين خلال العقد الماضي منذ انطلاقه من مالي المجاورة.

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وقال وزير الاتصالات غيلبير ويدراوغو عبر التلفزيون الرسمي: "الشروط الأساسية لتعزيز العلاقات القائمة على الاحترام والثقة المتبادلين واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسيادة الوطنية غير متوفرة". 

وأوضح ويدراوغو أن القرار دخل حيز التنفيذ في 26 يونيو/حزيران، وجاء عقب مراجعة للعلاقات مع باريس. واتهم فرنسا بدعم "شبكات تخريبية" و"إرهابيين". 

(رويترز)

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