بوتين يوقع قانون إجراء التجنيد الإلزامي على مدار السنة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء على قانون يقتضي استدعاء الأفراد لأداء الخدمة الإلزامية على مدار السنة، وليس فقط خلال الدورتين الربيعية والخريفية كما هو الحال حاليا، علما أن أفراد الخدمة الإلزامية يؤدون الخدمة داخل الأراضي الروسية فقط ولا يشاركون في أعمال القتال في أوكرانيا.

وتقتضي التعديلات أن يستمر استدعاء الأفراد من 1 يناير/كانون الثاني وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، على أن تبقى فترات إيفاد المجندين إلى الثكنات مطابقة للتوقيت الحالي للدورتين الربيعية (من 1 إبريل/نيسان إلى 15 يوليو/تموز من كل عام) والخريفية (من 1 أكتوبر/تشرين الأول إلى 31 ديسمبر) كما يتم تحديدها بموجب مراسيم رئاسية منفصلة في كل مرة.

وكذلك يحدد مشروع القانون المدة القصوى الواجب خلالها على الأفراد الحضور إلى لجنة التجنيد والبالغة 30 يوما، بعد تلقي إخطار استدعاء إلكتروني بدلا من 20 يوما كما كان الأمر عليه سابقا.

ويأتي توقيع بوتين على قانون إجراء التجنيد للخدمة الإلزامية على مدار السنة بعد أيام من المصادقة على مشروع القانون من قبل البرلمان الروسي، وهو من إعداد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما (النواب)، أندريه كارتابولوف، ونائبه الأول، أندريه كراسوف، اللذين رأيا أن المقاربة الجديدة إزاء استدعاء الأفراد ستتيح "التوزيع المتوازن للأعباء على نقاط التجنيد والارتقاء بجدوى الاستدعاء".

يُذكر أن الجيش الروسي يتكون من قسمين يضم أحدهما أفراد الخدمة الإلزامية البالغة مدتها عاما واحدا فقط، والآخر يضم عسكريين متعاقدين يتقاضون رواتب مغرية ويتدربون بشكل مهني ويشاركون في عمليات عسكرية حقيقية خارج البلاد مثل العمليات في سورية وأوكرانيا، بينما لا يتم إيفاد أفراد الخدمة الإلزامية إلى أوكرانيا إلا إذا اختاروا التعاقد مع وزارة الدفاع بصفتهم أفراداً محترفين.