بوتين يوجّه بالإعداد لتجارب نووية وسط توتر مع واشنطن

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين، إلى جانب جهات سيادية ومدنية أخرى، بإعداد مقترحات حول إمكانية إجراء استعدادات لاختبار أسلحة نووية، وذلك بعد أقل من أسبوع على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف التجارب النووية. وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: "أكلف وزارتي الخارجية والدفاع والأجهزة الخاصة والجهات المدنية المعنية بجمع معلومات إضافية حول هذه المسألة، وإجراء تحليل على مستوى مجلس الأمن، وطرح مقترحات بشأن إمكانية بدء العمل على الإعداد لاختبارات الأسلحة النووية".

وفي الاجتماع ذاته، طلب بوتين من وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين، وأمين مجلس الأمن سيرغي شويغو، ورئيس جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف، إبداء آرائهم حول تصريحات ترامب المتعلقة بالتجارب النووية. ولفت بيلاوسوف إلى أن واشنطن تنمّي ترسانتها من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بنشاط، معتبراً أن على روسيا تعزيز قدراتها النووية والرد بصورة متكافئة، مضيفاً أن هناك "جدوى من البدء الفوري في الاستعدادات لاختبارات نووية متكاملة النطاق".

ويُذكر أن الولايات المتحدة وروسيا وقّعتا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996، إلا أن واشنطن لم تصدّق عليها، فيما صدّقت عليها روسيا عام 2000، قبل أن يوقّع بوتين في نهاية عام 2023 على قانون سحب التصديق. وكانت واشنطن قد أجرت آخر تجربة نووية عام 1992، وأخرى من دون استخدام ذخيرة نووية في ميدان نيفادا في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينما لم تجرِ روسيا أي تجربة نووية منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.

ومنذ إلغاء القمة التي كانت مقررة بين بوتين وترامب في بودابست، ومع تعثر جهود التسوية في أوكرانيا وغموض مستقبل معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) المقرر انتهاؤها في فبراير/ شباط المقبل، أصدرت موسكو وواشنطن سلسلة إشارات تؤكد جاهزيتهما للعودة إلى سباق تسلّح يذكّر بفترة "الحرب الباردة".

وأجرت روسيا في الأسابيع الماضية تدريبات لقواتها النووية واختبارات لصاروخ "بوريفيستنيك" المجنّح بعيد المدى والطوربيد النووي تحت المائي "بوسيدون"، بينما وجّه ترامب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) باستئناف التجارب النووية فوراً.

وأمس الثلاثاء، كرّم بوتين مصمّمي "بوريفيستنيك" و"بوسيدون"، وقال خلال احتفالات "يوم الوحدة الشعبية" الذي يصادف 4 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام: "كما هو معروف، يتفوق بوريفيستنيك على جميع الأنظمة الصاروخية المعروفة من حيث مدى التحليق، وله دقة عالية في إصابة الهدف". وأضاف: "أعتقد أن الخبراء العسكريين تأكدوا من ذلك، لأن سفينة تجسس تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) كانت موجودة في منطقة الاختبار يوم 21 أكتوبر، ولم نعرقل عملها، فليشاهدوا".