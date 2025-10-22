بوتين يقود تدريباً للقوات النووية الاستراتيجية الروسية

- أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدريباً للقوات النووية الاستراتيجية الروسية، شمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة من الثالوث النووي، بمشاركة القوات البرية والبحرية والجوية. - أطلقت روسيا صاروخ "يارس" من مطار بليسيتسك وصاروخ "سينيفا" من غواصة بريانسك، وشاركت قاذفات "تو-95 إم إس" في التدريبات، مما أظهر كفاءة عالية في التدريب والعمليات. - تزامن استعراض روسيا لقوتها النووية مع تقارير عن تأجيل قمة بوتين وترامب بسبب رفض روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مما يتطلب استعدادات هامة للقمة.

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي

فلاديمير بوتين أجرى، بصفته قائداً عاماً للجيش الروسي، تدريباً للقوات النووية الاستراتيجية الروسية، بمشاركة عناصرها البرية والبحرية والجوية، المعروفة مجتمعة باسم الثالوث النووي، وشملت عمليات إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ مجنحة تطلق من الجو.

وأوضح الكرملين في بيان نُشر على موقعه الرسمي، أن صاروخاً باليستياً من نوع يارس أُطلق من مطار بليسيتسك الفضائي العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية على ميدان التجارب كورا الكائن في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، بينما أُطلق صاروخ سينيفا الباليستي من متن غواصة بريانسك النووية الاستراتيجية.

كما شاركت في التدريبات قاذفات استراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-95 إم إس" التي نفذت عمليات إطلاق صواريخ مجنحة، علماً أن الطائرات من هذا الطراز تشكل قاعدة للعنصر الجوي لقوات الردع النووي الروسي، واستُخدمت لأول مرة في الميدان في سورية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. وأضاف بيان الكرملين أن "التدريب أظهر مستوى عالياً لتدريب جهات التحكم العسكري والمهارات العملية لأفراد إدارة العمليات"، مؤكداً أنه "تم تنفيذ كل مهام التدريب".

ومن اللافت أن روسيا استعرضت عضلاتها النووية بالتزامن مع تزايد الأنباء حول عزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرجاء قمته مع بوتين التي تم الاتفاق على عقدها في العاصمة المجرية بودابست، إذ ذكرت وكالة رويترز الأميركية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن رفض روسيا الوقف الفوري لإطلاق النار في أوكرانيا هو الذي أدى إلى إرجاء القمة.

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أكد أمس الثلاثاء، أن قمة بوتين وترامب تتطلب استعدادات هامة، ولذلك لم يتم تحديد موعدها على وجه الدقة بعد. وفي معرض تعليقه على ما تداولته شبكة "سي أن أن" الأميركية بشأن تأجيل لقاء وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأميركي ماركو روبيو، اكتفى بيسكوف بالقول: "تتطلب (القمة) استعدادات هامة. فقد سمعتم تصريحات الجانب الأميركي ومن جانبنا، ولذلك لم يتم تحديد مواعيد دقيقة من أساسها".