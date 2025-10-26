بوتين يعلن نجاح تجربة صاروخ بالدفع النووي وسط قصف على كييف

- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نجاح تجربة صاروخ كروز نووي بمدى 14 ألف كيلومتر، وأمر بتحضير البنى التحتية لوضعه في الخدمة، وذلك خلال زيارته لنقاط قيادة القوات الروسية في أوكرانيا. - في كييف، أسفر هجوم روسي بمسيّرات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة حوالي ثلاثين آخرين، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة. - تستمر الاجتماعات بين كيريل ديمترييف ومسؤولين أميركيين، مع الإشارة إلى قرب التوصل لحل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا وإمكانية اجتماع بين بوتين وترامب.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أنّ بلاده أجرت تجربة أخيرة ناجحة لصاروخ كروز يعمل بالدفع النووي، مشيداً بسلاح "فريد" يصل مداه إلى 14 ألف كيلومتراً، يأتي ذلك فيما سقط ثلاثة أشخاص قتلى وأصيب حوالي ثلاثين بجروح في كييف في هجوم روسي بمسيّرات، على ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو. وقال بوتين خلال لقاء مع قادة عسكريين، في فيديو نشره الكرملين، إنه "جرى استكمال التجارب النهائية" للصاروخ بوريفيستنيك، مصدراً أوامر بـ"تحضير البنى التحتية لوضع هذا السلاح قيد الخدمة لدى القوات المسلحة الروسية".

يأتي ذلك فيما كشف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم، أن بوتين، تفقد إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المتحدة التي تشارك في العمليات العسكرية في أوكرانيا، وعقد اجتماعاً مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، وقادة المجموعات.

وقال بيسكوف في تصريحات صحافية: "عقد الرئيس اجتماعاً مع غيراسيموف، وقادة المجموعات المشاركة في العملية العسكرية، وأطلعوا جميعاً القائد العام على الوضع على خط التماس"، وأضاف: "قدم العسكريون للقائد العام إحاطة كاملة حول الوضع على الجبهة". وأوضح أن إحاطة منفصلة تناولت الوضع على محوري كراسنوأرميسك (بوكروفسك وفقاً للتسمية الأوكرانية) وكوبيانسك، قائلاً إنه "جرت الإشارة إلى فرض طوق حول ما يصل إلى 5 آلاف من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك و5.5 آلاف آخرين على محور كراسنوأرميسك".

3 قتلى في كييف

ويأتي إعلان بوتين عن تجربة الصاروخ الذي يعمل بالدفع النووي، وزيارة العمليات العسكرية في أوكرانيا، على وقع مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة حوالى ثلاثين بجروح في كييف في هجوم روسي بمسيرات، على ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو الأحد.

وكتب كليتشكو على تليغرام "بحسب المعلومات الأولية، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 27 بجروح بينهم ستة أطفال" في حي ديسنيانسكي في كييف. وتسبب الهجوم بأضرار مادية كبيرة واندلاع حرائق في عدد من الشقق في أحد المباني، قبل أن يجري إخمادها. وفي حي أوبولونسكي، سقط حطام مسيّرات على مبنى من 16 طبقة، بحسب كليتشكو. ووقع الهجوم غداة سقوط أربعة قتلى وحوالى عشرين جريحاً في قصف روسي ليل الجمعة السبت.

مبعوث بوتين يواصل اجتماعاته مع إدارة ترامب

وبالعودة إلى ميادين السياسة، قال مصدر مطلع إنّ الاجتماعات بين كيريل ديمترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاستثمار والتعاون الاقتصادي، ومسؤولين أميركيين ستستمر اليوم الأحد في الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر "عُقدت اجتماعات بين كيريل ديمترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية وممثلي إدارة الرئيس (دونالد) ترامب يومَي 24 و25 أكتوبر/تشرين الأول وستستمر في 26 أكتوبر/تشرين الأول".

وقال دميترييف، الجمعة، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأضاف في مقابلة مع برنامج "ذا ليد ويز جيك تابر" على قناة "سي أن أن" "أعتقد أن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في الواقع قريبون جداً من حل دبلوماسي، إنّها خطوة كبيرة من الرئيس زيلينسكي (فولوديمير) أن يعترف بالفعل أن الأمر يتعلق بخطوط القتال".

وتابع "كما تعلمون، كان موقفه السابق هو أن روسيا يجب أن تغادر تماماً، لذا في الواقع، أعتقد أننا قريبون على نحوٍ معقول من حل دبلوماسي يمكن التوصل إليه". وبشأن لقاء الرئيسَين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، قال دميترييف إنّ اجتماعاً سيعقد بين الزعيمين لكن "ربما في وقت لاحق". وتأتي زيارة ديمترييف على وقع تجدد التوترات بين واشنطن وموسكو بشأن مساعي ترامب لإيقاف الحرب في أوكرانيا.