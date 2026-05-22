بوتين يعلن مقتل 6 أشخاص بهجوم أوكراني على كلية مهنية في لوغانسك

- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن غارة بمسيّرات أوكرانية استهدفت كلية مهنية في لوغانسك، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وفقدان 15 آخرين، مع تعهد برد عسكري روسي. - تصدت الدفاعات الجوية الروسية لهجمات بطائرات مسيّرة فوق موسكو وياروسلافل، حيث أسقطت أربع طائرات متجهة نحو العاصمة، بينما اعترضت ودمرت 217 طائرة مسيّرة أوكرانية في عدة مناطق. - شهدت مناطق خاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا انقطاعات كهرباء بسبب هجمات مسيّرة، بينما أفادت الشرطة الأوكرانية بإصابة 11 شخصاً في منطقة سومي جراء القصف الروسي.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنّ الغارة بمسيّرات أوكرانية التي استهدفت كلية مهنية في منطقة لوغانسك التي تحتلها موسكو في شرق أوكرانيا، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، بينما لا يزال هناك 15 شخصاً في عداد المفقودين. وقال بوتين إنّ هذه الضربة التي استهدفت خلال الليل سكناً طلابياً يضم عشرات المراهقين، "لم تكن عرضية"، بل جرى تنفيذها "على ثلاث موجات، إذ استهدفت 16 طائرة مسيّرة الموقع نفسه"، وتعهّد برد من جيشه، وفقاً لتصريحات نقلها التلفزيون.

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق اليوم، اليوم أن 35 شخصاً أصيبوا في هجوم بمسيّرات أوكرانية على منطقة لوهانسك. وقال الحاكم الإداري لمنطقة لوهانسك ليونايد باسيتشنيك، عبر شبكة "في كيه" للتواصل الاجتماعي، إن المسيّرات ضربت مدرسة مهنية ونزلاً في ستاروبيلسك، كان يقيم به 86 طالباً تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً. وكتب أن القُصّر ما زالوا أسفل الأنقاض.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الروسية عبر تطبيق "تليغرام"، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة فوق العاصمة موسكو ومنطقة ياروسلافل القريبة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عبر "تليغرام"، إن أربع طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو موسكو أُسقطت، وجرى نشر خدمات الطوارئ في المنطقة، من دون تقديم تفاصيل. من جانبه، أشار حاكم منطقة ياروسلافل ميخائيل ييفراييف عبر "تليغرام" إلى أن المنطقة تتعرض لهجوم بطائرات مسيّرة، مضيفاً أن أنظمة الدفاع تتولى صدّ الهجمات.

وتعرضت موسكو ومنطقة ياروسلافل، الواقعة إلى الشمال الشرقي للعاصمة، لهجوم بطائرات مسيّرة في وقت سابق من هذا الأسبوع أيضاً، وتوجد بنية تحتية للطاقة في كلتا المنطقتين. ويأتي هذا في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 217 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات، خلال الليل. وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمّرت 217 طائرة مسيّرة أوكرانية ثابتة الجناحين"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت أن المسيّرات اعتُرضت "فوق مناطق بيلغورود، وبريانسك، وفورونيغ، وفلاديمير، وكالوغا، وكورسك، ولينينغراد، وليبيتسك، ونيغني نوفغورود، وأوريول، وريازان، وسمولينسك، وتفير، وتولا، وياروسلافل، بالإضافة إلى منطقة موسكو وسانت بطرسبرغ". وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت أمس الخميس، أن "قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت ثلاث قنابل جوية موجهة و516 طائرة مسيّرة خلال اليوم".

إلى ذلك، نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية المعيّن من روسيا، يفغيني باليتسكي، قوله إن المنطقة الخاضعة لسيطرة روسيا شهدت اليوم انقطاعات للكهرباء المخصصة للاستخدام الطارئ. وأضافت الصحيفة أن المسؤول أشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تعمل كالمعتاد، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقال فلاديمير سالدو، المسؤول المعين من موسكو لإدارة مساحات تخضع لسيطرة القوات الروسية من منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، عبر "تليغرام"، إن تسع مناطق انقطعت عنها الكهرباء إثر هجمات بطائرات مسيّرة.

على المقلب الأوكراني، أفادت الشرطة الأوكرانية على "تليغرام"، بإصابة 11 شخصاً جراء القصف الروسي وهجمات بطائرات مسيّرة، بينهم صبي يبلغ 13 عاماً، في منطقة سومي شمال أوكرانيا.

(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس)